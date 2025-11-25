Nuo Lietuvą garsinusio čempiono iki įtariamo žudiko: dramatiška ieškomo jaunuolio istorija

Kaip skelbė policija, lapkričio 23 d. apie 13.20 val. Šiauliuose, Varpo g., daugiabučio namo kieme, konflikto metu, L. Simonenko, gim. 2000 m., įtariama, keliais peilio dūriais mirtinai sužalojo vyrą, gim. 2003 m.
Pagalbą iškvietė nužudyto vaikino draugas, jie tuo metu buvo kartu. Po užpuolimo jis pabėgo ir puolė skambinti 112.
Kol kas neaišku, dėl ko įvyko konfliktas, tačiau auka ir įtariamasis pažinojo vienas kitą, tai neatsitiktinis užpuolimas.
„Dėl ko galėjo būti įvykdytas nusikaltimas – aiškinamasi, tiriamos įvairios versijos. Nutikus nelaimei, buvo gauti keli pranešimai iš žmonių, pamačiusių vykstantį konfliktą, kurio metu buvo smurtaujama“, – „Delfi“ informavo Šiaulių apygardos prokuratūros atstovė Gabrielė Petkuvienė.
Policija prašo visuomenės pagalbos. Žinančius, kur gali slėptis šis vyras, ar jį pastebėjusius, prašome kuo skubiau pranešti vyresniajai tyrėjai Karolinai Kasputytei, tel. nr. +370 700 61825, el. paštu [email protected], arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.
Problemos dėl narkotikų
L. Simonenko jau grėsė ilgi metai kalėjime, jam jau anksčiau pareikšti įtarimai dėl disponavimo labai dideliu kiekiu psichotropiniu medžiagų (BK 260 str. 3 d.). Už tai gresia įkalinimas nuo 10 iki 15 metų.
L. Simonenko buvo sulaikytas su kristalais. Taip vadinami žaibiškai Europoje išpopuliarėję sintetiniai katinonai.
Pasak prokuratūros atstovės, tyrime dėl narkotikų taikytos kardomosios priemonės: užstatas, dokumentų paėmimas, įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Baigęs sportuoti jis ir į karybą ėjo, pradėjo su merginomis draugauti.
Pasak jos, šiuo metu imtasi neatidėliotinų veiksmų tiek siekiant nustatyti galimą įtariamojo buvimo vietą, tiek galimas priežastis ir motyvus, kodėl galėjo įvykti toks įvykis.
Perspektyvus jaunasis sportininkas
L. Simonenko paauglystėje yra pasiekęs įspūdingų pergalių ir garsino Lietuvos vardą. 2018 metais jis tapo jaunių Europos kiokušin karatė čempionu. Tais pačiais metais jis apdovanotas kaip geriausias Šiaulių miesto sportininkas. Jis taip pat yra triumfavęs Lietuvos čempionatuose.
Jį treniravęs karatė klubo „Tori“ vadovas Andrius Macijauskas portalui 15min pasakojo, kad tai buvo perspektyvus sportininkas ir geras mokinys, tačiau paskutinį kartą jį matė prieš 7 metus.
„Lukas pas mane sportavo nuo šešerių metukų. Dabar jis pasitraukęs, jau kokie septyneri metai aš jo nematęs, nors jis gyvena visai šalia salės. Baigęs sportuoti jis ir į karybą ėjo, pradėjo su merginomis draugauti. Žodžiu, savais reikalais užsiėmė. Po to išsiskyrimo nesame ir susitikę“, – sakė A. Macijauskas.
