2025-10-09 14:52
BNS inf.

Telefoniniai sukčiai iš Vilniaus gyventojo išviliojo 31 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė policija.

Po skambučio iš vilniečio sąskaitos „išgaravo“ 31 tūkst. eurų / Asociatyvi freepik nuotr.

1955 metais gimęs vyras pareigūnams nurodė, kad jam būnant namuose paskambino rusiškai kalbėję nepažįstami asmenys.

Pinigus jie išviliojo prisistatę policijos ir banko darbuotojais.

Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

