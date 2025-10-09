Po skambučio iš vilniečio sąskaitos „išgaravo“ 31 tūkst. eurų

1955 metais gimęs vyras pareigūnams nurodė, kad jam būnant namuose paskambino rusiškai kalbėję nepažįstami asmenys.
Pinigus jie išviliojo prisistatę policijos ir banko darbuotojais.
Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Telefoniniai sukčiai iš Vilniaus gyventojo išviliojo 31 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė policija.
1955 metais gimęs vyras pareigūnams nurodė, kad jam būnant namuose paskambino rusiškai kalbėję nepažįstami asmenys.
Pinigus jie išviliojo prisistatę policijos ir banko darbuotojais.
Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Naujausi komentarai