Rusiškai kalbėję sukčiai išviliojo didžiulę sumą

Didžiausią žalą patyrė vilnietis – iš jo per tris mėnesius buvo išviliota beveik 60 tūkst. eurų.
Kaip skelbia Policijos departamentas, ketvirtadienį 14.19 val. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo vyro (gim. 1956 m.) pranešimą.
Jis pasakojo, kad nuo sukčių nukentėjo rugpjūčio 1– spalio 27 dienomis.
Vilniuje, Olandų gatvėje, būnant namuose, jam skambino nepažįstami asmenys, jie kalbėjo rusų kalba.
Prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 59 tūkst. 800 eurų.
Tą pačią dieną 10.16 val. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo moters (gim. 1959 m.) pranešimą.
Ji pareigūnams pasakojo, kad trečiadienį apie 10.45 val. Vilniaus rajone, Rudaminos kaime, būnant namuose, jai telefonu paskambino nepažįstami asmenys, jie kalbėjo rusų kalba.
Prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 30 tūkst. 500 eurų.
Ketvirtadienį apie 9.50 val. Švenčionių rajone, Pabradėje, moteriai (gim. 1959 m.) telefonu paskambino nepažįstami asmenys. Jie taip pat kalbėjo rusų kalba.
Prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 15 tūkst. 249 eurus.
Dėl minėtų atvejų policija padėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimų.
