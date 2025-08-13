Sostinėje dingo jaunas vyras

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) pareigūnai ieško dingusio be žinios Lauryno Tarvydo, gimusio 1994 m.
Artimieji jį paskutinį kartą matė rugpjūčio 11 d. apie 11.20 val. Šventaragio g., prie Vilniaus arkikatedros, Vilniuje.
Dingusio L. Tarvydo požymiai: apie 174 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, rudų iki ausų plaukų. Su savimi turėjo mobiliojo ryšio telefoną, kuris šiuo metu yra išjungtas.
Jaunas vyras vilkėjo megztinį, mūvėjo pilkus šortus, turėjo juodą kuprinę ir juodą skėtį.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, žinančius šio vyro buvimo vietą, jį mačiusius ar galinčius suteikti tyrimui reikšmingos informacijos, prašo nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Olga Lukjanova, tel. +370 607 12497, el. paštu [email protected], arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
(be temos)