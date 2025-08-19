Sostinės policija ieško dingusio nepilnamečio Emilio

Kaip pranešė teisėsauga, 2009 metais gimęs jaunuolis šių metų birželio 24 dieną išėjo iš globos namų, esančių Vilniaus rajone, Rukainių seniūnijoje, Rukainių kaime, ir į juos negrįžo.
Jo buvimo vieta nėra žinoma.
Dingęs nepilnametis yra apie 180 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, tamsių trumpų plaukų. Išeidamas vilkėjo juodą sportinį megztinį, mūvėjo juodas kelnes ir avėjo juodus sportbačius.
Sostinės policija prašo asmenis, mačiusius šį nepilnametį ar žinančius jo buvimo vietą, nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Zenonu Drozdu, tel. +370 605 60888, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
