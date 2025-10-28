Su „Lexus“ apvirtęs lakstūnas policininkams sekė pasakas: registratoriaus įraše – nesumeluota tiesa

Vaizdo registratoriaus įraše matyti, kaip dideliu greičiu lekiantis „Lexus“ automobilis aplenkia kitas transporto priemones vingiuotame kelyje ir netrukus nesuvaldytas trenkiasi į pakelės medį bei apvirsta. Šitokia vaizdo medžiaga buvo pasidalyta socialinio tinklo „Facebook“ grupėje. Netrukus čia kilo aštrių komentarų lakstūnui negailinti internautų diskusija.
„Gerai, kad nieko neužmušė“, – rašė vienas komentatorius. „Smegenys ištirpo. Kas benutiktų, net jeigu kažkas miršta, reikia situaciją įvertinti. Viską galima daryti tik, jei kitam pavojus nekyla. O dabar kažkoks nemokantis vairuoti pervertina galimybes, sukelia mirtiną pavojų. Ir kiek priskubėjo?“ – retoriškai klausė kitas.
„Atsiradęs įrašas tikrai viską išaiškina, o kiek tokių verčiasi be įrašų paviešinimo...Toje vietoje tankiau medžius reikia pasodinti – mažai dar „pilotai“ laksto, pasirodo. Tokiam atimčiau teisę vairuoti visam gyvenimui, tegul vaikšto pėsčiomis. Jau tai, kad kirto ištisinę liniją tokioje vietoje ir galėjo būti kaktomuša, rodo, kad proto nerasta. Ir dar matyti, kad važiuoti nemoka. Juk situacija buvo lengvai suvaldoma“, – kritikos strėles leido ir daugiau internautų.
„O gal tiesiog žmogui kažkas nutiko ir manevravo iš paskutiniųjų, kad į kitas mašinas neatsitrenktų, kad išvengtų blogesnių pasekmių? Niekada nesusimastote, kodėl taip nutiko“, – į lakstūno pusę stojo vienas vyras.
Tačiau netrukus sulaukė atsako: „Nardė“ kaip ir visi begalviai „pacukai“, tik nesuprato, jog važiuoja šlapia danga. Greitis – didelis ir inercinis posūkis. Va, ir pasekmės. Ką tu čia dar bandai teisinti?“, – rėžė komentatorius. „Vidurius paleido? Ten greitis 40 km/val. Gerai, kad į medį, o ne į automobilį, kuriame – vaikai“, – akcentavo kitas vyras. „Na, mąstyti reikia. Smagu pralėkti, bet protingai, o ne lietui liejant. Galvojo, kad lėktuvu skrenda“, – pabrėžė dar vienas.
Pranešimą apie šį eismo įvykį sostinės Verkių gatvėje Vilniaus apskrities policijos pareigūnai gavo spalio 27 d. 15.28 val. Kaip teigta, prie Verkių dvaro automobilis „Lexus“ nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį.
Į iškvietimą lėkė ne tik policijos ekipažas, bet ir medikų brigada. Po pirminės apžiūros, blaivus, 2004 metais gimęs „Lexus“ vairuotojas policijos pareigūnams aiškino, kad važiavo nuo Žaliųjų ežerų pusės ir įsukęs į Verkių gatvę Žirmūnų kryptimi, ties vingiuota dalimi, automobiliu nuslydo nuo kelio.
Dėl šios priežasties, esą transporto priemonė ir atsitrenkė į medį bei apsivertė. Vairuotojas savo kaltę pripažino. Medikai jį išvežė į ligoninę detalesnei apžiūrai. O „Lexus“ perduotas 1977 metais gimusiai moteriai.
Jaunam vairuotojui policijos pareigūnai surašė administracinio nusižengimo protokolą. Tačiau, tikėtina, kad paviešinus vaizdo registratoriaus įrašą socialiniame tinkle, lakstūno atvejis bus peržiūrėtas, nes jo paties policijai pateikta eismo įvykio versija skiriasi nuo to, kas nufilmuota.
