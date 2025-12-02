 Sukčiai iš senolio išviliojo tūkstančius eurų

Sukčiai iš senolio išviliojo tūkstančius eurų (Papildyta)

2025-12-02 09:31
Karolina Konopackienė (ELTA)

Sukčiai iš sostinės ir Mažeikių rajono gyventojų apgaule pasisavino 12 tūkst. 990 eurų.

Sukčiai iš senolio išviliojo tūkstančius eurų / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Vilniaus policija pranešė pirmadienį sulaukusi 1943 metais gimusio senolio pranešimo.

Jame vyras nurodė, kad lapkričio 27–28 dienomis Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 9 tūkst. eurų.

Pinigus senolis atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.

Apie dar vieną nuo sukčių nukentėjusią gyventoją pranešė Telšių policija. Pasak jos, lapkričio 30 dieną Mažeikių rajone, Sedoje, paspaudus į mobiliojo ryšio telefoną atsiųstą nuorodą ir suvedus bankinės kortelės duomenis bei kodą Smart ID programėlėje, iš 1967 metais gimusios moters banko sąskaitos neteisėtai nuskaityti 3 tūkst. 990 eurų.

Abiem atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.

Dar kiek daugiau nei 4 tūkst. eurų prarado garbaus amžiaus sostinės gyventojas. Anot policijos, nuo spalio 25 iki lapkričio 28 dienos Vilniuje, pasinaudojant 1944 metais gimusio vyro banko mokėjimo kortele, neteisėtai buvo atliktos finansinės operacijos. Nuostolis – 4 tūkst. 66 eurai.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.

