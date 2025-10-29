Teismas išnagrinėjo JAV herbą Vilniuje išniekinusio Roko Šukevičiaus bylą

Trečiadienį teismas nusprendė bylą nagrinėti sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka.
Kaltinamasis pripažino, kad ant JAV herbo, esančio ant ambasados sienos, dažais išpurškė raidę Z – Lietuvoje uždraustą Rusijos karinės agresijos simbolį. Tačiau, jo manymu, tai nėra nusikaltimas.
„Nepripažįstu, kad Rusija yra agresorė. NATO, JAV, Lietuva ir Nyderlandai yra agresoriai“, – teisme sakė R. Šukevičius.
Ši byla jau buvo užbaigta teismo baudžiamuoju įsakymu, o R. Šukevičiui skirtas aštuonių mėnesių laisvės apribojimas. Bet kaltinamasis baudžiamąjį įsakymą apskundė, todėl teko surengti bylos nagrinėjimą teisme.
Skunde, kuriame R. Šukevičius nevengė necenzūrinių žodžių, kaltinamasis teigė, kad prieš jį jau penkerius metus vykdomi nusikaltimai.
„Nesutinku su bausme, su pačia situacija, nes aš esu auka“, – trečiadienį sakė 28 metų vyras.
Teisėja Inga Žukovaitė kaltinamojo pasiteirav, ar jis nepasitiki kuo nors iš proceso dalyvių – prokuroru, teisėja, posėdžio sekretore.
„Nepasitikiu Lietuvos respublikos prezidentu Gitanu Nausėda“, – pareiškė kaltinamasis.
Paskui jis teigė, kad nepasitiki ir teismu, proceso dalyviais ir pareiškė jiems nušalinimą.
Prokuroro Edvino Navicko manymu, nušalinimas nepagrįstas ir neteisėtas.
Kaltinamojo parodymai teisme buvo painūs.
Prokuroro paklaustas, kodėl ant JAV herbo nupiešė būtent raidę Z, kaltinamasis pareiškė, kad taip jis norėjo išreikšti palaikymą kovai su neteisybe, su Vakarais.
Trečiadienį prokuroras E. Navickas, sakydamas baigiamąją kalbą, prašė teismo pripažinti R. Šukevičių kaltu ir skirti 12 mėnesių laisvės apribojimą. Kadangi byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, prokuroras prašė bausmę sutrumpinti trečdaliu ir skirti aštuonis mėnesius laisvės apribojimo.
Tardamas paskutinį žodį kaltinamasis šį teismą vadino neteisėtu.
Nuosprendis bus skelbiamas lapkričio 20 dieną.
Kaip skelbė BNS, kaltinamasis JAV herbą išniekino vėlų vasario 13-osios vakarą.
Vandalą vijosi ambasados apsaugos darbuotojas, bet nesėkmingai.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už oficialiai iškabinto užsienio valstybės herbo ar vėliavos išniekinimą baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Policija įtariamąjį – Roką Šukevičių – surado tik rugsėjį. Jis prisipažino išniekinęs JAV herbą, tačiau teigė, kad prieš jį patį kelerius metus buvo vykdomi nusikaltimai, todėl jis esąs auka.
