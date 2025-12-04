Teisme – su vairuotoju Aleksote konfliktavusio šokėjo Andriaus Kandelio atgaila

44-ejų A. Kandelis Kauno apylinkės teisme Kaišiadoryse teisiamas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Per posėdį jis davė parodymus ir pilnai pripažino kaltę, teigė, kad net važiavo į nukentėjusiojo namus, kad atsiprašytų. Vyras pageidauja, kad būtų perduotas laiduotojos, gyvenimo draugės atsakomybei. Moteris bus apklausta kitame posėdyje.
Per ikiteisminį tyrimą A. Kandelis paaiškinimų pareigūnams neteikė ir pozicijos neišsakė.
Per teismo posėdį ketvirtadienį paaiškėjo, kad A. Kandelis šiemet balandį buvo nuteistas kitoje baudžiamojoje byloje – už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą jam buvo skirta laisvės apribojimo bausmė. Šiemet rudenį A. Kandelis buvo išvykęs į kelionę Singapūre be pareigūnų leidimo. Teisėjas Ričardas Juodis įspėjo kaltinamąjį dėl tokio elgesio.
Kaip Eltai sakė teismo atstovė Inga Ramanauskaitė, A. Kandeliui buvo paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, jis turėjo gauti leidimą išvykimui iš šalies.
Vos sulaukęs nuosprendžio minėtoje byloje, A. Kandelis įsivėlė į naują incidentą – balandžio 30 dienos rytą vairuodamas automobilį BMW, įtariama, aplenkė kito eismo dalyvio transporto priemonę ir užblokavo jai kelią.
Įtariama, kad kaltinamasis, išlipęs iš savo automobilio, nukentėjusiojo atžvilgiu vartojo necenzūrinius žodžius, apgadino jo automobilio kėbulą – priekines dureles, šoninį veidrodėlį. Manoma, kad A. Kandelis vieną kartą ranka bandė suduoti nukentėjusiam vyrui į veido sritį, tačiau pastarasis smūgio išvengė.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Kauno apskrities policija anksčiau skelbė, kad balandžio 30 dieną, apie 9.25 val. Kaune, Veiverių gatvėje, viešoje vietoje tarp automobilio „Ford Transit“ vairuotojo (gim. 1967 m.) ir automobilio BMW vairuotojo (gim. 1981 m.) kilo žodinis konfliktas. BMW vairuotojas galimai apgadino mikroautobusą „Ford Transit“.
Nukentėjusiuoju byloje pripažintas mikroautobuso „Ford Transit“ vairuotojas šokėjui pateikė 5 tūkst. eurų ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo. Dar daugiau nei 1 000 eurų ieškinį A. Kandeliui pateikė ir krovinių gabenimu užsiimanti Kauno bendrovė, kuriai priklauso minėtas „Ford Transit“.
A. Kandelis bendrovei žalą atlygino, dėl neturtinės žalos atlyginimo šalys dar tariasi.
Šokėjas dabar tikina, kad keis nederamą elgesį – savanoriauja ir lankosi pas specialistus, kad jie padėtų suvaldyti agresijos protrūkius.
ELTA primena, kad 2020 m. Vilniaus miesto apylinkės teismas A. Kandelį pripažino kaltu dėl išpuolio prieš savo buvusią kolegę.
Šokėjui buvo paskirtas laisvės apribojimas metams, nurodyta dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose bei 120 valandų nemokamai dirbti socialinių paslaugų įstaigose.
Bylos duomenimis, 2019 m. A. Kandelis šokių studijoje delnu sudavė merginai į veidą, sugriebė ją rankomis, laikė už kaklo ir smaugė, sakydamas, kad pasmaugs. Mergina išsilaisvino, tačiau netrukus užpuolikas vėl ją čiupo rankomis už kaklo, pastūmė į sieną, kelis kartus smogė rankomis per galvą ir ausį. Teisėja sakė, kad sužalojimai buvo užfiksuoti specialisto išvadoje.
Nukentėjusi moteris, šokių trenerė pasakojo, kad A. Kandelis 4 mėnesius nenorėjo jai sumokėti už darbą.
Prieš dešimtmetį teismas nagrinėjo bylą, joje A. Kandelis buvo kaltinamas Vilniaus prekybos centre „Ozas“ esančioje parduotuvėje pavogęs drabužių – iš „Peek & Cloppenburg“ pavogti prekių ženklų „Hugo Boss“ ir „Pepe Jeans London“ drabužių už 323 eurus.
Tąkart žinomam vyru buvo skirta daugiau nei 400 eurų bauda, jis buvo įpareigotas atlyginti žalą parduotuvei.
Šiame teisme taip pat buvo nagrinėjamos A. Kandelio bylos dėl pabėgimo iš eismo įvykio vietos ir kitų Kelių eismo taisyklių pažeidimų.
