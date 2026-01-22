 Vilniaus rajone užpultas vyras: pagrobta 10 tūkst. eurų, du telefonai

Vilniaus rajone užpultas vyras: pagrobta 10 tūkst. eurų, du telefonai

2026-01-22 07:23
BNS inf.

Vilniaus rajone, Daržininkų kaime, grasindami ginklu du užpuolikai sumušė vyrą ir iš jo atėmė 10 tūkst. eurų, du telefonus.

Kaip ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas, trečiadienį vakare užpulto 1996 metais gimusio vyro patirti nuostoliai siekia 11,7 tūkst. eurų.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

