Vilniaus rajone vyras prievartavo nepilnametę

Pasak jo, sekmadienį 11.32 val. Vilniaus apskrities policijoje gautas pranešimas, kad tą pačią dieną apie 9.30 val. namuose Vilniaus rajone, 1961 metais gimęs vyras seksualiai prievartavo nepilnametę, gimusią 2008-aisiais.
Įtariamasis uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilniaus apskrities policijos duomenimis, nukentėjusioji ir įtariamasis nėra giminaičiai.
Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė Ramunė Liubinaitė sako, kad šiuo metu nepilnametė yra saugi, jai suteikta reikalinga pirminė pagalba, mergina rūpinasi abu tėvai.
Vaiko teisių gynėjai informaciją apie galimą seksualinio smurto prieš nepilnametę atvejį gavo iš policijos. „Nedelsiant reagavome, jau susitikome su šeima, bendravome su pačia mergina. Aiškinamės situaciją ir tolimesnės pagalbos poreikį nepilnametei ir šeimai“, – pirmadienį sakė R. Liubinaitė.
Pasak jos, iki šio atvejo vaiko teisų gynėjų pagalbos šeimai nebuvo prireikę.
„Kalbant apie aplinką, kurioje vaikai dažniausiai nukenčia, vaiko teisių gynėjai pastebi, jog apie 80 procentų tai įvyksta vaiko artimiausioje aplinkoje, kai vaikas patiria šeimos narių, jam pažįstamų žmonių nederamą elgesį. Visgi vaikai su seksualinio pobūdžio pavojais susiduria ir kitur, pavyzdžiui, internete, socialiniuose tinkluose, kur suaugusieji užmezga ryšį su vaikais, siekdami jais pasinaudoti“, – sakė R. Liubinaitė.
Vaiko teisių gynėjų turimais duomenimis, per aštuonis šių metų mėnesius užfiksuotas 301 galimo seksualinio smurto prieš vaikus atvejis, praėjusiais metais tokių buvo 375, 2023 metais – 384.
