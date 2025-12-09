Vilniuje automobilis sužalojo jauną kelio darbininką

Kaip pranešė sostinės policija, eismo nelaimė įvyko pirmadienio rytą, apie 7.46 val. Sidaronių gatvėje.
Pirminiais duomenimis, 1992 metais gimusio vyro vairuojamas „Peugeot“ partrenkė ir sužalojo važiuojamojoje kelio dalyje dirbusį darbininką, gimusį 2006 metais.
Nukentėjusysis dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Dar vienas kelių priežiūros darbininkas pirmadienį nukentėjo Klaipėdos rajone.
Pasak uostamiesčio policijos, apie 8.12 val. Klaipėdos rajone, ties Normantų kaimu, kelyje Klaipėda–Liepoja, automobilis „Mercedes Benz“ atsitrenkė į kelių priežiūros automobilį.
Dėl patirtų sužalojimų medikams perduotas „Mercedes-Benz“ vairuotojas, gimęs 1998 metais, ir darbininkas gimęs, 1964 metais.
