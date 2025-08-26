Žiniasklaida: autobuse Vilniuje sulaikytas Rusiją šlovinęs bei keleivius gąsdinęs vyras

Portalo duomenimis, incidentas apie 18 val. įvyko 4G maršruto autobuse, važiavusiame Šeimyniškių gatve Žirmūnų link. Pasak liudininkų, Lvivo stotelėje į autobusą įlipo du vyrai. Vienas iš jų ėmė rusiškai kabinėtis prie keleivių, reikalavo nežiūrėti, nuleisti akis, galiausia rusiškai ėmė rėkti „Šlovė Rusijai“.
Kaip skelbia portalas, vyras atrodė apsvaigęs nuo narkotikų. Jį mėginusiems raminti žmonėms vyras grasino pipirinėmis dujomis.
Nurodoma, jog vyras policijos pareigūnų buvo sulaikytas stotelėje prie Tuskulėnų rimties parko. Pas jį buvo rastas dujų balionėlis.
Vyrui gresia atsakomybė už viešosios tvarkos pažeidimą.
Naujausi komentarai