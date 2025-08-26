Žiniasklaida: per avariją Vilniuje nukentėjo du žmonės

Portalo duomenimis, pranešimas apie dviejų automobilių susidūrimą Jeruzalės ir Rugių gatvių sankirtoje buvo gautas apie 19 val. 18 min. Pranešta, kad per susidūrimą nukentėjo žmonės, jiems prireikė greitosios pagalbos medikų.
Atvykus pareigūnams, paaiškėjo, kad susidūrė lengvieji automobiliai „Toyota“ ir „Škoda“.
„Vienas automobilis išsukinėjo iš šalutinės gatvės, kitas važiavo pagrindiniu keliu“, – portalui nurodė pareigūnai.
Portalo duomenimis, po susidūrimo greitosios pagalbos medikai į ligoninę išvežė automobilio „Toyota“ keleivę ir automobilio „Škoda“ vairuotoją vyrą. Abu jie pilnamečiai. Pirminiais duomenimis, abiejų automobilių vairuotojai buvo blaivūs. Įvykis tiriamas.
