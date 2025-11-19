Muzikinis teatras kviečia dovanoti šventę tiems, kuriems jos labiausiai reikia

Muzika ir teatro magija gali akimirkai pakylėti virš kasdienių rūpesčių, priminti, kad šventė slypi ne dovanose, o buvime kartu. Spektaklis suteikia progą pasijusti miesto bendruomenės dalimi, o nuoširdus gerumas – sukurti stebuklo laukimo nuotaiką.
Todėl Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras kasmet tradiciškai kviečia uostamiesčio gyventojus ir įmones atverti širdis ir prisiminti šalia esančius – vaikų ar senelių globos namų gyventojus, miesto senjorus, žmonių su negalia klubų narius ir kitus, kuriems apsilankymas teatre dažnai tampa reta prabanga.
Teatras pasirengęs tapti šios kalėdinės iniciatyvos tarpininku. Dovanotojai gali patys išsirinkti norimą renginį iš teatro repertuaro arba padovanoti teatro kuponą, kad šventinės dovanos gavėjai patys pasirinktų sau labiausiai patinkantį spektaklį. Nupirktą dovanų kuponą ar bilietus galite įteikti patys arba šią misiją patikėti teatro darbuotojams.
Norintys padovanoti meniškas Kalėdas kviečiami apsilankyti Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro kasoje arba susisiekti su pardavimų administratore Birute Šaltėniene tel. +370 652 11547, el. paštu [email protected]
