Didelis katės apetitas ir krintantis svoris – rimtas signalas

Apie vieną dažniausių vyresnio amžiaus kačių endokrininių ligų – hipertiroidizmą – pasakoja Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos veterinarijos gydytoja terapeutė Inga Stadalienė.
Su amžium – didesnė rizika
Viena iš dažniausių vyresnio amžiaus kačių endokrininių ligų yra hipertiroidizmas, kuris Lietuvoje vis dar dažnai diagnozuojamas ligai jau pažengus. Skirtingose pasaulio valstybėse ši liga nustatoma 1,5–11,4 proc. vyresnių nei septyneri metai kačių.
Pagrindiniai požymiai, iš kurių galima atpažinti pirmuosius ligos ženklus, yra padidėjęs apetitas ir mažėjantis svoris. Taip pat dažnai pastebima, kad katė laka daugiau vandens, dažniau šlapinasi, tampa neramesnė, dirglesnė, prastėja kailio būklė, pasireiškia neaiškios kilmės vėmimas. Ligai progresuojant, gali pasireikšti sunkesnis ir padažnėjęs kvėpavimas, net lekavimas – reiškinys, kuris katėms nėra būdingas.
Galimos komplikacijos
Hipertiroidizmas yra lėtinė liga, tačiau nustačius ją laiku galima tinkamai suvaldyti ir užkirsti kelią su ja susijusioms komplikacijoms. Viena dažniausių komplikacijų – hipertrofinė kardiomiopatija, kurią gali lydėti tromboembolija (kraujagyslių užsikimšimas trombu).
Periferinių arterijų tromboembolija yra viena sunkiausių komplikacijų – 60–70 proc. atvejų baigiasi mirtimi arba eutanazija. Kitos komplikacijos, tokios kaip kepenų pažeidimai ar virškinimo sistemos sutrikimai, dažnai stabilizuojasi pradėjus gydymą.
Per didelis hormonų kiekis
Tai liga, kurią sukelia per didelis skydliaukės hormonų kiekis. Šie hormonai veikia organizmą kataboliškai – suaktyvina medžiagų apykaitą.
Nėra vienos aiškios priežasties, kodėl ši liga išsivysto, tačiau žinoma, kad skydliaukės veiklą gali paveikti įvairios cheminės medžiagos, patenkančios į organizmą su maistu ar oru. Šios medžiagos vadinamos goitrogenais arba mitogenais – jos gali skatinti skydliaukės veiklą, sukelti jos padidėjimą.
Svarbu ištirti
Visoms vyresnėms nei septynerių metų katėms rekomenduojama nustatyti tiroksino (T4) kiekį kraujyje – tai profilaktinis tyrimas, kurį verta įtraukti į bendrą kraujo tyrimo protokolą esant bet kokių sveikatos sutrikimų. Taip galima anksčiau diagnozuoti skydliaukės veiklos sutrikimus ir pradėti gydymą.
Kačių hipertiroidizmą diagnozuoti nesudėtinga. Įvertinus klinikinius požymius, reikia apčiuopti skydliaukę, įvertinti jos dydį ir nustatyti tiroksino (T4) koncentraciją kraujyje. Taip pat svarbu įvertinti gretutines ligas, ypač kepenų ir inkstų funkciją. Sutrikusi inkstų veikla gali būti užmaskuota hipertiroidizmo ir vėliau tapti netikėtu nemaloniu atradimu – lėtiniu inkstų nepakankamumu.
Gali būti gydomos
Katės, sergančios hipertiroidizmu, gali būti gydomos medikamentais visą likusį gyvenimą, taip pat galimas chirurginis skydliaukės skilties šalinimas. Specializuota dieta gali padėti sumažinti skydliaukės hormonų kiekį ir suvaldyti ligos požymius.
Pažangiausias ir efektyviausias gydymo metodas yra radioaktyvaus jodo terapija, tačiau šiuo metu ši procedūra Lietuvoje neprieinama.
Sergančių kačių sveikata turi būti reguliariai tikrinama, siekiant išvengti komplikacijų. Vizitų pas veterinarijos gydytoją metu reikia stebėti inkstų ir kepenų veiklą, tiroksino kiekį kraujyje, matuoti kraujospūdį ir įvertinti skydliaukės dydį.
Jei pastebite, kad katė turi puikų apetitą, tačiau netenka svorio, nedelskite ir užregistruokite ją veterinarijos gydytojo konsultacijai.
