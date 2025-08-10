 Keliaujate į užsienį – pasirūpinkite ir augintinio pasu

Keliaujate į užsienį – pasirūpinkite ir augintinio pasu

2025-08-10 18:00
Monika Kazlauskaitė

Nors vasara skaičiuoja paskutines savaites, atostogas suplanavęs dar ne vienas. Jeigu leisitės į kelionę drauge su savo keturkoju – nepamirškite pasirūpinti reikalingais dokumentais, kad nepatektumėte į nepatogią situaciją.

Formalumai: prieš kelionę apsilankykite veterinarijos klinikoje, kur gydytojas ne tik apžiūrės gyvūną ir, jei reikės, skirs gydymą, bet ir užpildys gyvūno pasą.
Formalumai: prieš kelionę apsilankykite veterinarijos klinikoje, kur gydytojas ne tik apžiūrės gyvūną ir, jei reikės, skirs gydymą, bet ir užpildys gyvūno pasą. / canva.com nuotr.

Kelionė ES – paprastesnė

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) primena, kad kelionės su gyvūnu augintiniu (kate, šunimi, šešku) ES gana aiškiai reglamentuotos, kad būtų užtikrinta gyvūnų gerovė ir užkirstas kelias ligoms plisti (ypač pasiutligei).

Kiekvienas gyvūnas augintinis privalo turėti gyvūno pasą (ES gyvūno augintinio pasas), augintinis turi būti paženklintas, vakcinuotas nuo pasiutligės.

Jeigu keliaujate ne komerciniais tikslais, svarbu žinoti, kad vienos kelionės metu leidžiama vežtis ne daugiau kaip penkis gyvūnus augintinius. Šis apribojimas taikomas siekiant užtikrinti, kad gyvūnų augintinių vežimas tikrai būtų asmeninis, susijęs su jų savininku, o ne turėtų komercinių tikslų.

Būtinas gydymas

Jeigu iš Lietuvos su šunimi vykstate į Jungtinę Karalystę, Šiaurės Airiją, Maltą, Suomiją, Norvegiją, prieš išvyką privaloma jį gydyti nuo Echinococcus multilocularis t. y. 2,3–3,2 mm ilgio parazito, kurį dažniausiai platina lapės, rečiau – šunys, vilkai ir katės. Iš gyvūnų žarnyno atitrūkę kaspinuočio nareliai su kiaušinėliais patenka į aplinką (ant žemės, žolės, į vandenį ir kt.).

Išbrauktos iš sąrašo

VMVT taip pat pažymi, kad pernai rugsėjį Rusija ir Baltarusija buvo išbrauktos iš veiksmingai įgyvendinančių pasiutligės reikalavimus šalių sąrašo, todėl nuo 2024 m. rugsėjo 14 d. atvykstant iš šių šalių gyvūnui augintiniui būtina atlikti pasiutligės antikūnų tyrimą.

Svarbu akcentuoti, kad pasiutligės antikūnų tyrimui kraujo mėginys turi būti paimtas praėjus ne mažiau kaip 30 dienų po vakcinacijos (jei tai pirma vakcinacija) nuo pasiutligės ir likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki veterinarijos sertifikato išdavimo ir įvažiavimo į ES. Šie tyrimai turi būti atliekami patvirtintose laboratorijose.

Šiame straipsnyje:
kelionės
augintinio pasas
atostogos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų