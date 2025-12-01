 Ką gruodį Zodiako ženklams žada Taro kortos?

Ką gruodį Zodiako ženklams žada Taro kortos?

2025-12-11 16:10 klaipeda.diena.lt inf.

2025 m. gruodis taps sprendimų, vidinių pokyčių ir emocinio atsinaujinimo mėnesiu – Taro kortos atskleidžia, į ką kiekvienas ženklas turėtų sutelkti dėmesį prieš prasidedant naujiems metams.

Ką gruodį Zodiako ženklams žada Taro kortos?
Ką gruodį Zodiako ženklams žada Taro kortos? / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Paskutinis metų mėnuo visada atneša apmąstymų, poreikį susitvarkyti savo gyvenimą ir nustatyti tolesnį kursą. 

2025 m. gruodį Taro kortos rodo svarbius strateginius pokyčius: vieniems – aiškumą ir ryžtą, kitiems – gilų vidinį darbą, o dar kitiems – įkvėpimą, ramybę ir pasiekimo jausmą. Metus reikėtų užbaigti sąmoningai, neskubant, įsiklausant į savo vidinį balsą ir pasirenkant tai, kas sustiprins jūsų kelią 2026 m.

Kai kurie ženklai gaus galingą impulsą veikti, kiti jaus ramybę ir palaikymą, o dar kiti priims reikšmingą pasirinkimą, kuris turės įtakos ateinantiems mėnesiams.

Avinas – Kardų tūzas

Aiškumo ir sprendimų metas. Suprasite, kas anksčiau buvo paslėpta, ir būsite pasirengę nusistatyti aiškias ribas. Mėnulis palankus deryboms, dokumentams ir naujų intelektualinių ar profesinių projektų pradžiai.

Jautis – Imperatorė

Gruodis gyvenimo procesams suteikia vaisingumo ir šilumos. Finansuose galimas augimas, o santykiuose – harmonija. Tai labai išradingas laikotarpis, kai sulauksite palaikymo ir kursite stabilumą.

Dvyniai – Vežimas

Gebėsite kontroliuoti situaciją ir užtikrintai judėsite savo tikslo link. Galimos kelionės, krypties pakeitimas ar svarbaus plano įgyvendinimas.

Vėžys – Lazdų Keturakė

Gruodis atnešs namų, stabilumo ir šventino palaikymo jausmą. Baigiasi svarbūs etapai, atsiras tvirta atrama. Geras laikas šeimos reikalams, poilsiui ir atsistatymui.

Liūtas – Stiprybė

Šį mėnesį pakaks turimos vidinės stiprybės ir pasitikėjimo. Ši korta rodo savitvardą, išmintį santykiuose ir gebėjimą įveikti sunkumus be agresijos. Puikus laikas žengti didelius žingsnius. 

Mergelė – Atsiskyrėlis

Gruodis taps išmintingo sulėtėjimo laikotarpiu. Analizuosite nueitą kelią, kursite naują viziją ir ieškosite gilesnių atsakymų. Idealus laikas mokytis, spręsti senas problemas ir kurti realius planus.

Svarstyklės – Įsimylėjėliai

Susidursite su svarbiu pasirinkimu: santykiuose, partnerystėje ar ilgalaikiuose sprendimuose. Gruodis pareikalaus sąžiningumo su savimi ir harmonijos bendraujant su kitais. Gali kilti naujų sąjungų ar susitaikymų.

Skorpionas – Kardų septynakė 

Strateginių veiksmų mėnuo. Rekomenduojama atkreipti dėmesį į paslėptą informaciją ar manipuliacijas. Ši korta ragina veikti atsargiai, apdairiai ir remiantis faktais. Vertėtų vengti skubotų sprendimų.

Šaulys – Žvaigždė

Neįprastai šviesus ir įkvepiantis laikotarpis. Žvaigždė atkurs tikėjimą savimi, savo svajonėmis ir galimybėmis. Sėkmė taps labiau pasiekiama, lengviau pasieks geros naujienos ir matysis ateinančių metų perspektyvos. 

Ožiaragis – Hierofantas

Gruodis atneš tvarką, struktūrą, mokymąsi ir formalius procesus. Nustatysite taisykles, klosite pamatus ir sieksite stabilumo. Laikas atsigręžti į tradicijas ir išmintingus patarimus.

Vandenis – Taurių pažas

Švelnus, emociškai atviras Mėnulis. Galite įsimylėti, rasti naują hobį ar patirti malonų kūrybinį impulsą. Ši korta pranašauja lengvumą, intuiciją ir netikėtus džiaugsmus.

Žuvys – Taurių dešimtakė

Pajusite harmoniją, meilę ir emocinę gerovę. Šeima, partnerystė ir bendri tikslai – visa tai atneš šilumą ir vidinę ramybę. Metus užbaigsite dvasinės pilnatvės būsenoje.

Šiame straipsnyje:
Taro kortos
pranašystė
Zodiako ženklai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų