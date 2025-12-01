Ką Taro kortos prognozuoja gruodžio 8–14 d.?

Avinas – Lazdų Tūzas
Naujas impulsas, nauja pradžia, nauja galimybė. Gausite galingą energetinį postūmį, kurį reikėtų panaudoti iniciatyvoms, dokumentų pateikimui, projektų paleidimui ar svarbiems pokalbiams. Veikite ryžtingai – fortūna palanki drąsuoliams.
Jautis – Pentaklių Karalienė
Stabilumo, komforto ir išteklių tausojimo savaitė. Finansiniai reikalai sėkmingai sprendžiasi, yra galimybė gauti dovaną ar pagalbą. Tai geras laikas namų tobulinimui ir sveikatos priežiūrai.
Dvyniai – Fortūnos Ratas
Netikėti pokyčiai atveria naujas galimybes. Įvykiai klostosi greičiau nei planavote. Priimkite naujas kryptis, nes sėkmė yra jūsų pusėje. Posūkis gali būti labai palankus.
Vėžys – Vyriausioji Žynė
Tylos, vidinių atsakymų ir pasitikėjimo intuicija laikas. Neskubėkite priimti sprendimų. Atkreipkite dėmesį į sapnus, užuominas ir pokalbius, kuriuose tarp eilučių slypi svarbios reikšmės. Laikykite savo planus paslaptyje.
Liūtas – Šešios Lazdelės
Jūsų laukia pergalė arba svarbus pasiekimas. Sulauksite palaikymo, pritarimo ar pripažinimo. Tai geras laikas viešam kalbėjimui, projektų užbaigimui ir perėjimui į kitą lygį.
Mergelė – Pentaklių Triakė
Mokymosi, profesinio tobulėjimo ir bendradarbiavimo laikotarpis. Galite įgyti naujų žinių arba rasti partnerių, kurie padės jums judėti į priekį. Dėmesys įgūdžiams atneš vaisių.
Svarstyklės – Teisingumas
Viską sudedate į savo vietas – teisiškai, moraliai ir gyvenimiškai. Ši savaitė gali atnešti verslo sprendimą, dokumentų pasirašymą ar svarbų pokalbį. Viskas išsispręs sąžiningai ir pusiausvyros naudai.
Skorpionas – Taurių Karalius
Emocinis stabilumas ir išmintis vadovaus jūsų veiksmams. Gebate išsakyti sudėtingus klausimus ir atkurti harmoniją santykiuose. Geras metas kūrybai ar psichologiniam darbui.
Šaulys – Aštuonios Lazdos
Greitis ir dinamiškumas. Naujienos, atsakymai, dokumentai ar pasiūlymai atkeliauja žaibišku greičiu. Aktyvių judėjimų, susirašinėjimo ir greitų sprendimų savaitė. Būkite pasiruošę greitai reaguoti.
Ožiaragis – Pentaklių Devynakė
Už savo darbą gaunate apdovanojimą. Visą savaitę jus lydės stabilumo, nepriklausomybės ir pasitenkinimo rezultatais jausmas. Finansinis rezultatas gali viršyti lūkesčius.
Vandenis – Žvaigždė
Vilties ir įkvėpimo sugrįžimas. Atsiranda naujų perspektyvų, optimizmo ir jėgų planuoti ateitį. Gera savaitė kūrybai, vizijų kūrimui ir gerų naujienų gavimui.
Žuvys – Taurių Dviakė
Harmonija poroje, palaikymas, naujos sąjungos. Nuostabus metas romantiškoms iniciatyvoms, susitaikymams ar profesinių partnerysčių kūrimui. Tai šilumos, abipusio supratimo ir pasitikėjimo savaitė.
