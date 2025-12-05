Nostradamo pranašystės šiurpina: kas nutiks 2026-aisiais?

Žaibas, nutrenkiantis garsų žmogų
Nostradamas rašė, kad „vieną dieną žaibas trenks didį žmogų“. Ši eilutė dažniausiai aiškinama kaip įžymios ar visuomenėje gerai žinomos asmenybės žūtis – simboliškai arba tiesiogiai. „Didžiu žmogumi“ įprastai laikomas svarbus, plačiai žinomas veikėjas.
Tičinas paskęsta kraujyje
Tičinas – Šveicarijos regionas, kurio vardas pasirodo II ketureilyje, 26: „Dėl miesto parodyto palankumo Tičinas bus paskandintas kraujyje.“ Kodėl Nostradamas minėjo būtent šią vietą, neaišku. Aiškintojai tai sieja su įvairiomis numerologinėmis interpretacijomis ir galimu didelio konflikto ar nelaimės simboliu.
Paslaptingasis „didysis bičių spiečius“
Kitoje su skaičiumi 26 siejamoje eilutėje sakoma: „Naktį iš pasalos pakils didelis bičių spiečius.“ Ekspertai mano, kad kalbama ne apie tikras bites. Tačiau kas slepiasi po šiuo simboliu – iki šiol mįslė. Tai gali reikšti staigią grėsmę, chaotišką žmonių minią ar dar nežinomą reiškinį.
Fustai, galeros ir septyni laivai
Pranašystėje taip pat rašoma: „Fustai ir galeros aplink septynis laivus, kils mirtinas karas.“ Fustai – lengvieji senoviniai burlaiviai, o galeros – didesni ir irkluotojų varomi laivai. Ši vizija dažniausiai interpretuojama kaip jūrinis konfliktas. Aiškintojai spėja, kad kalbama apie įtampą jūrų regionuose, galbūt aplink Pietryčių Aziją.
