Zuckerbergo ir jo žmonos fondas bandys išgydyti visas ligas, pasitelkęs dirbtinį intelektą

Filantropinė misija, kurią 2016 metais įkūrė „Meta“ įkūrėjas ir generalinis direktorius Markas Zuckerbergas (Markas Zukerbergas) ir jo žmona Priscilla Chan (Priscila Čan), nurodė, kad jos mokslinės komandos dabar dirbs tyrimų centre „Biohub“.
„Tai labai svarbus mokslo momentas, ir pradeda ryškėti DI valdomų mokslinių atradimų ateitis“, – tinklaraštyje teigė „Biohub“.
„Manome, kad per ateinančius kelerius metus bus įmanoma sukurti galingas DI sistemas, kurios galėtų samprotauti apie biologiją ir ją reprezentuoti, siekiant paspartinti mokslo progresą“, – dėstė tyrimų centras.
„Biohub“ numato, kad DI padės tobulinti ligų diagnozavimo, prevencijos ir gydymo būdus, teigiama tinklaraščio įraše.
Misija apima bandymą modeliuoti žmogaus imuninę sistemą, potencialiai atveriant duris „žmogaus sveikatos inžinerijai“.
„Manome, kad esame ant mokslinės biologijos revoliucijos slenksčio – dirbtiniam intelektui ir virtualiai biologijai suteikiant mokslininkams naujų įrankių suprasti gyvybę fundamentaliu lygmeniu“, – teigiama „Biohub“ įraše.
Pristatę fondą, M. Zuckerbergas su P. Chan paskelbė, kad investuos į centro „Biohub“ statybą San Fransiske, kuriame tyrėjai, mokslininkai ir kiti specialistai galėtų dirbti kurdami įrankius, skirtus geriau tirti ir suprasti ligas.
Netrukus po įkūrimo fondas įsigijo Kanados startuolį, naudojantį DI, kad greitai perskaitytų ir suprastų mokslinius straipsnius ir pateiktų įžvalgas tyrėjams.
„Mūsų daugiadisciplininės mokslininkų ir inžinierių komandos sukūrė neįtikėtinas technologijas biologijai stebėti, matuoti ir programuoti“, – apie pažangą sakė „Biohub“.
„Meta“ yra viena iš didžiųjų technologijų įmonių, kurios investuoja milijardus dolerių į duomenų centrus ir kitus projektus, siekdamos tapti lyderėmis DI srityje.
