Vengrijoje varžėsi duobkasiai

Vengrijos kapinių operatorių ir paslaugų teikėjų asociacija (MTFE) surengė jau aštuonioliktąsias kasmetines tarptautines duobkasių varžybas, kurios vyko Vengrijos mieste Seksarde, maždaug 130 kilometrų į pietus nuo Budapešto.
Mieste renginys organizuojamas nuo 2016 m.
Šiemet konkurse dalyvavo daugiau nei 20 komandų, kurias sudarė po du žmones.
Pirmą kartą kartu su vengrais ir dalyviais iš Serbijos bei Kroatijos konkurse dalyvavo ir rusų kasėjai – Novosibirsko krematoriumo darbuotojai.
Varžybų taisyklės gana paprastos: duobkasiai turėjo ne daugiau kaip dvi valandas, kad iškastų standartinę 1,6 metro gylio, 80 centimetrų pločio ir 2 metrų ilgio duobę.
Varžybų dalyviai turėjo iškasti pustrečio kubinio metro dirvožemio.
Po to duobės buvo kruopščiai išmatuojamos ir komandos turėjo 15 minučių jas užpilti.
Rezultatų vertinimui įtakos turėjo užduoties atlikimo greitis, galutinis matmenų tikslumas ir kapo išvaizda – jo sienos turėjo būti idealiai vertikalios, o dugnas – nepriekaištingai horizontalus.
MTFE prezidentas Józsefas Varga teigė: „Mes dirbame, kad būtų pripažinta duobkasių profesija, kuri Vengrijoje apima ne tik mirusiojo paskutinės poilsio vietos paruošimą, bet ir bendradarbiavimą su laidojimo biurais, ruošiant kūną laidojimui, taip pat karsto nuleidimą į kapą ir jo užkasimą.“
J. Varga pridūrė, kad konkurso tikslas buvo padidinti profesijos prestižą, pademonstruojant susijusius įgūdžius, ir pritraukti naujų, jaunesnių talentų į šią sritį.
Šių metų nugalėtojais tapo vengrų komanda László Kiss ir Róbert Nagy, kurie trečią kartą iškovojo geriausiųjų titulą, kapą iškasę per vieną valandą 33 minutes, „sidabras“ ir „bronza“ taip pat atiteko vengrų duobkasiams.
Rusijos komanda, kuri sunkiai tvarkėsi su molingu dirvožemiu, šiame čempionate užėmė paskutinę vietą.
Naujausi komentarai