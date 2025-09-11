Kaunas pagerbs ir premijomis apdovanos ryškiausius pedagogus

„Mokytojai – tarsi mūsų kelrodės žvaigždės. Jie nušviečia kelią vaikams ir jaunimui palikdami ne tik žinių, bet ir gyvenimo išminties pamokas. Šiemet pedagogai parodė ypatingą lyderystę. Aukščiausi šalyje abiturientų brandos egzaminų rezultatai kalba patys už save. Jie verti garsiausių ovacijų ir didžiausio įvertinimo. Tegul šios premijos tampa paskata nenuleisti užkeltos kartelės“, – sakė Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Konkurso metu pedagogai buvo vertinami už išskirtinį pilietinį, vertybinį ir patirtinį ugdymą, aktyvų mokinių ir bendruomenės įtraukimą į visuomeninę veiklą bei pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą. Kandidatų profesinė veikla išsiskyrė nuosekliu ir kryptingu darbu įgyvendinant tarptautinius ir respublikinius projektus, aukštus valstybinių egzaminų rezultatus. Visi kandidatai itin stiprūs ir tikri savo srities profesionalai, vertinami ugdytinių bei tėvų.
Iš viso 2025-ųjų Metų mokytojo titului ir premijai gauti pasiūlytas 21 kandidatas: 4 – neformaliojo ugdymo, 6 – formaliojo ugdymo, 10 – ikimokyklinio ugdymo bei 1 – specialiųjų poreikių ugdymo. Pretendentų darbo stažas svyravo nuo 7 metų iki 50 metų. Išrinkti 5 geriausi pedagogai:
· Rima Ivoškienė – Kauno Šv. Roko mokyklos vyresnioji specialistė pedagogė-logopedė;
· Gražina Kepežinskienė – Kauno tautinės kultūros centro neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė;
· Nerijus Navickas – Kauno Technologijų universiteto Vaižganto progimnazijos istorijos mokytojas metodininkas;
· Saulius Skučas – Kauno Jono Jablonskio gimnazijos anglų kalbos mokytojas ekspertas;
· Jurgita Stirbienė – Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Minint Tarptautinę mokytojų dieną, jie bus iškilmingai pagerbti spalio 13 dieną „Žalgirio“ arenoje.
Naujausi komentarai