Kaune – netikėta viešnia iš Izraelio

Vizito metu diplomatė domėjosi studijų galimybėmis Kauno mieste, kurias dažnai renkasi Izraelio studentai, taip pat sporto infrastruktūros projektais ir kultūriniu gyvenimu.
Ambasadorę ypač sudomino Kauno modernizmo paveldas, kultūros objektai bei vykstantys renginiai, kadangi ši sritis jai artima.
Dar lapkritį Izraelio atstovė planuoja sugrįžti į Kauną – tuomet Dariaus ir Girėno stadione ji stebės futbolo rungtynes.
Šių metų rugpjūčio pabaigoje darbą pradėjusi naujoji ambasadorė teigė esanti pasiryžusi ir toliau stiprinti Lietuvos ir Izraelio santykius.
„Lietuvą matau kaip artimą partnerę ir bičiulę regione. Mano siekis – toliau stiprinti mūsų valstybių ryšius ne tik krašto apsaugos, ekonomikos, sveikatos apsaugos ar švietimo srityse, bet ir kartu kurti tvarią, bendromis vertybėmis grįstą ateitį“, – buvo cituojama diplomatė.
Sh. H. Livne yra dirbusi Ispanijoje, Rumunijoje ir Dominikos Respublikoje. Už lyderystę skatinant moterų teises ir kovojant su smurtu artimoje aplinkoje Rumunijoje, ji buvo apdovanota šalies ordinu už nuopelnus.
