 „Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: mažesnioji Prisikėlimo bažnyčios sesuo

„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: mažesnioji Prisikėlimo bažnyčios sesuo

2025-10-07 13:58 klaipeda.diena.lt inf.

Nežinomą ar pamirštą Kauno istoriją pasakojančios „Kauno detalės“ grįžo naujame sezone!

Laimonas Užomeckis
Laimonas Užomeckis / Redakcijos nuotr.

Kauno Evangelikų reformatų bažnyčia įsikūrusi Kauno centre, E. Ožeškienės gatvėje, vadinama mažesniąja Prisikėlimo bažnyčios (Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikos) sese. Jos projekto autorius – architektas Karolis Reisonas. 

Deja, šios bažnyčios, kaip ir Prisikėlimo, iki karo nepavyko užbaigti, tad dabar vyksta remonto darbai. Tai protestantiška bažnyčia, išpažįstanti kalvinizmo doktriną. 

Daugiau apie šį tikėjimą ir pačią bažnyčią „Kauno detalių” įkūrėjui ir gidui Laimonui Užomeckiui pasakoja Kauno evangelikų reformatų parapijos klebonas, kunigas Dainius Jaudegis.

Kviečiame žiūrėti:

Šiame straipsnyje:
Kauno detalės
Kauno istorija
Laimonas Užomeckis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų