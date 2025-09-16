„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: ten, kur eilinis pilietis kojos neįkels

Modernizmo klestėjimo laikais, praėjusio amžiaus IV-ojo dešimtmečio pradžioje, garsus architektas Edmundas Frykas Kaune, K. Donelaičio gatvėje, suprojektavo banko rūmus. Tiksliau, tarpukariu ten buvo įsikūrusi Kauno lenkų smulkaus kredito unija, šiuo metu tame pastate veikia komercinis bankas.
Po jo paprastiems lankytojams nepasiekiamus užkaborius ir kviečia pasivaikščioti „Kauno detalių” įkūrėjas ir gidas Laimonas Užomeckis, taip pat atskleisiantis kelias Kauno miesto centro paslaptis.
Kviečiame žiūrėt:
Naujausi komentarai