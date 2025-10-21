„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: Vaižgantas – dvasininkas ir šaulys, mylėjęs Lietuvą

Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933) buvo ne tik kunigas, bet ir viena ryškiausių lietuvių literatūros asmenybių. Jis aktyviai dalyvavo tautiniame atgimime, redagavo spaudą, kėlė lietuvių kalbos, kultūros ir valstybingumo idėją. Vaižgantas buvo tikras „tautos darbininkas“ – nuolat skubantis, kuriantis, palaikantis jaunus kūrėjus, besidomintis viskuo, kas lietuviška. Kunigo tarnystę jis derino su neblėstančia meile Lietuvai, vadindamas ją savo širdies namais. Dėl to Vaižgantas iki šiol suvokiamas kaip žmogus, kurio gyvenimas tapo tautos ir kūrybos sinteze.
„Kauno detalės“ šį kartą kviečia aplankyti Vaižganto butą – muziejų ir paklausyti užburiančio edukatoriaus Remigijaus Jakulevičiaus pasakojimo.
Kviečiame žiūrėti:
Naujausi komentarai