Kauno kalėdinė eglutė pristatyta į Rotušės aikštę!

„Misija įvykdyta! Kalėdų eglutė sėkmingai pristatyta į Rotušės aikštę. Gal sutikote arba pastebėjote ją kelyje?“, – rašo savivaldybė.
Į Rotušės aikštę iš vieno Petrašiūnų kiemų atgabenta Kalėdų eglutė. Daugiau kaip pusamžį nugyvenusi žaliaskarė taps šventine miesto puošmena. Netrukus prasidės jos dekoravimo darbai.
Penktadienio rytą viename iš Petrašiūnų kiemų prasidėjo neeilinis bruzdesys: rinkosi gausus būrys darbininkų, atvyko specialus kranas ir vilkikas su platforma. Taip buvo ruošiamasi nekasdienio krovinio – daugiau kaip 17 metrų aukščio eglės – transportavimui į Rotušės aikštę. Ją miestui padovanojo kaunietė Irena.
„Džiaugiuosi, kad eglutė iškeliauja į miestą, bus gražiai papuošta ir džiugins visus miestiečius“, – emocijomis dalinosi žaliaskarę auginusi moteris.
Visi paruošiamieji darbai iki eglės išvežimo truko daugiau kaip 5 valandas. Ekspertams teko pasirūpinti, kad nestandartinis krovinys būtų saugiai pritvirtintas, būtų išsaugotos dailiai nuaugusios šakos, kurios masins kauniečius grožėtis.
Kalėdų simbolį lydėjo net du policijos ekipažai. Ilgoje kelionėje, nusidriekusioje per 10 skirtingų gatvių, jie padėjo saugiai įveikti judrias sankryžas ir sėkmingai pasiekti kelionės tikslą. Lydima smalsių miestiečių žvilgsnių eglė vėlyvą popietę pasiekė Rotušės aikštę.
Artimiausiomis dienomis prasidės eglutės puošimo darbai. Juos atlikti patikėta bendrovės „Akmenių dvaras“ profesionalams. Anot jų, šiųmetė eglė bus elegantiška, spindės Art Deco stiliumi ir aukso detalėmis.
„Eglutės žaisliukuose atsispindės Art Deco stiliaus detalės: linijos, aštrūs kampai. Bene išskirtiniausia eglutės puošmena – per visą medžio aukštį besidriekiantis vientisas ornamentas“, – žaliaskarės puošybos detales atskleidžia K. Rimienė.
Visu gražumu eglutė suspindės jau po savaitės – lapkričio 22 dieną ir džiugins miestiečius iki pat Trijų Karalių. Šiuo laikotarpiu greta žaliaskarės veiks Kalėdų miestelis. Čia įsikurs Senelio Kalėdos rezidencija, greta jos – Kalėdinis paštas, atvirukai ir šilčiausių linkėjimų rašymai.
Edukacijų erdvėje pirmadieniais–ketvirtadieniais susipažinti kvies nevyriausybinės organizacijos, muziejai, bibliotekos bei kitos įstaigos, o nuo penktadienio vyks nemokamos kūrybinės dirbtuvės. Įvairių skanėstų paragauti kvies prekybininkai.
Iš Rotušės aikštės išsukus į Vilniaus gatvę miestiečius pasitiks neatskiriama švenčių dalimi tapusi eglučių alėja. O pasiryžę pasivaikščioti tolėliau Vienybės aikštėje atras dar vieną Kalėdinį miestelį, kuriame taip pat vyks edukacijos patiems mažiesiems, lauks Kalėdų Senelis ir čiuožykla po atviru dangumi.
Kauno kalėdinė eglutė bus įžiebta lapkričio 22 d.
