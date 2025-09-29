Kviečia į žygį „Maži žingsniai – didelė istorija“ Pažėruose

Žygio dalyviai įveiks maždaug 5 km maršrutą: Pažėrų parapijos namai–Juozo Lukšos-Daumanto žūties vieta–Pažėrų bendruomenės namai.
Tą pačią dieną vyks ir krepšinio 3×3 varžybos, kuriose bus kovojama dėl J. Lukšos-Daumanto taurės. Suburk komandą ir registruok ją [email protected] arba tel. +370 613 50 800.
Po žygio visų lauks Vytauto Didžio karo muziejaus edukacija ir bendruomenės vaišės: karštas troškinys ir arbata.
Renginys skirtas Kauno rajono 70-mečiui paminėti. Jį organizuoja Alšėnų seniūnijos laisvalaikio salė ir Kampiškių kaimo bendruomenė „Kampiškiai“.
