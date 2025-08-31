Lietuvos paštas pradangino laišką ir už tai neatsako?

Nusivylė paslauga
Kaunietis Karolis pasidalijo nemaloniu incidentu, kai Lietuvos paštas pradangino jo siųstą laišką. Vyras tikėjosi, kad laiškas bus pristatytas, tačiau paaiškėjo, jei jis neregistruotas, jokių garantijų ir nėra.
„Rašau kaip paprastas žmogus, kuris visada tikėjo, kad sumokėjus už paslaugą gauni bent minimalią garantiją, kad ji bus atlikta. Tačiau mano patirtis su Lietuvos paštu parodė, kad taip yra ne visada. Per Lietuvos paštą išsiunčiau neregistruotą laišką. Praėjus kelioms savaitėms paaiškėjo, kad laiškas adresato nepasiekė“, – savo pasakojimą pradėjo vyras.
Jokios atsakomybės
Jis teigė, kad kreipėsi į Lietuvos paštą, bandė išsiaiškinti, kur dingo jo siųstas laiškas ir kodėl jis nepasiekė adresato.
„Tikėjausi bent jau bandymo išsiaiškinti situaciją, tačiau vietoj to gavau atsakymą, kuris mane pribloškė – už neregistruotų laiškų pristatymą Lietuvos paštas atsakomybės neprisiima. Kitaip tariant, paštas gali pasiimti pinigus, bet jei paslaugos nesuteikia, jiems už tai nieko nenutinka“, – savo patirtį perteikė „Kauno dienos“ skaitytojas.
Jis įsitikinęs, kas vartotojai, pirkdami pigiausią paslaugą, šiuo atveju siuntė neregistruotą laišką, gali likti it musę kandę – sumokėję pinigus, bet nieko negavę.
„Įmonė, kuria daugelis pasitiki ir laiko vienu valstybės simbolių, šiuo atveju neturi pareigos atsakyti už savo veiksmus. Sistema, kurioje už pinigus suteikiama „paslauga be garantijos“, kelia klausimą – ar tai sąžininga? Mano atveju praradimas buvo laiškas ir laikas. Kitam žmogui tai gali būti labai svarbūs dokumentai. Ar normalu, kad už paslaugą imami pinigai, bet už jos neatlikimą nėra jokios atsakomybės? Noriu, kad ši istorija paskatintų pokalbį apie atsakomybę, pasitikėjimą ir sąžiningumą tarp paslaugos teikėjo ir vartotojo“, – dėstė Lietuvos paštu nusivylęs Karolis.
Išdėstė poziciją
„Kauno diena“ paprašė įvertinti situaciją, kai Lietuvos paštas paima pinigus už laiško siuntimą, tačiau jo taip ir nepristato adresatui. Lietuvos pašto atstovas spaudai pripažino, kad tokie praradimai, deja, kartais pasitaiko, todėl visada rekomenduojama siuntas registruoti.
Sistema, kurioje už pinigus suteikiama „paslauga be garantijos“, kelia klausimą – ar tai sąžininga?
„Lietuvos paštas siekia užtikrinti, kad kiekviena siunta pasiektų gavėją saugiai ir laiku. Vis dėlto, pavieniais, itin retais atvejais dėl įvairių aplinkybių siunta gali pradingti. Kiekvieną pretenziją dėl dingusios siuntos nagrinėjame individualiai, stengdamiesi išsiaiškinti visas aplinkybes ir suteikti tinkamą pagalbą.
Patirtos žalos kompensavimas visada priklauso nuo to, kokį siuntos tipą pasirinko siuntėjas. Kompensacija praradus siuntą yra mokama tik siuntų tipus „Įvertintoji“ bei „Pasirašytinai“ pasirinkusiems klientams. Vis dėlto, kompensacija už prarastą neregistruotą siuntą, kurios siuntos kelio negalima sekti, nėra taikoma“, – tvarką aiškino Lietuvos pašto atstovas Lukas Zadarackas.
Jis aiškino, kad siunčiant dokumentus ir vertingas, brangias siuntas, visada rekomenduojama rinktis įvertintosios siuntos paslaugą. Tokiu atveju visada galima sekti jos kelią.
„Be to, jos dingimo atveju, pateikus siuntos vertę įrodančius dokumentus, garantuojamas 100 proc. žalos atlyginimas. Tiesa, egzistuoja didžiausios galimos kompensuojamos sumos, jos priklauso nuo šalies, į kuria siunta siunčiama“, – teigė L. Zadarackas.
„Tuo pačiu norime priminti apie tinkamo siuntos adresavimo svarbą, kuris lemia sėkmingą siuntos kelionę. Lietuvos paštas kviečia atidžiai patikrinti, ar visi nurodyti siuntos duomenys teisingi – siuntėjo ir gavėjo vardas bei pavardė, gatvės pavadinimas, namo ir buto numeris, gyvenvietės ir šalies pavadinimas, pašto kodas.
Siunčiant rekomenduojama nurodyti ir telefono numerį bei e. pašto adresą – turint šiuos duomenis gavėjas apie atkeliavusią siuntą gali būti informuotas operatyviau“, – pridūrė Lietuvos pašto atstovas.
Naujausi komentarai