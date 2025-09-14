Pakaunėje krykštauja 800-asis kūdikis iš Ramučių!

„Kai dar nežinojome, kas gims, buvome išsirinkę du vardus – mergaitei Tyla, berniukui Aidas. Norėjome, kad jie sietųsi su muzika, nes pati esu smuikininkė“, – šypsojosi Aido mama Ieva.
Šeimos kelias į Kauno rajoną buvo ilgas ir kupinas gražių sutapimų. Ieva kilusi iš Panevėžio, Renatas – iš Jurbarko, o susipažino jie Kaune. „Prieš dešimt metų, studijų laikais, kambario draugas šventė gimtadienį ir pasikvietė savo pusseserę Ievą. Taip ir susipažinome“, – su šypsena prisiminė Renatas.
Abu studijavo skirtinguose miestuose, bet gražiai draugystei įsibėgėjus nusprendė kurti bendrą gyvenimą Kaune. Pagyvenus didmiestyje, atsirado poreikis susirasti ramesnę vietą, kuri būtų patogi darbui, artima pomėgiams ir draugiška šeimai.
„Visada domino Karmėlavos pusė. Netikėtai radome mums patinkančius namus Ramučiuose, o ir pats gyvenvietės pavadinimas asocijuojasi su ramybe. Taip ir jaučiamės čia gyvendami – draugiška aplinka, geras susisiekimas, daug patrauklių darbo vietų ir miškų“, – pasakojo šeima.
Ieva šiandien groja smuiku Kauno simfoniniame orkestre ir moko jaunuosius muzikantus Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, o Renatas dirba operatoriumi-techniku LEZ įmonėje „Axioma“. Dabar jų kasdienybę užpildo mažasis Aidas. „Pirmosios dienos buvo ramios, lengvos, o štai naktys – tikras iššūkis. Galbūt todėl, kad jis gimė būtent naktį“, – juokėsi tėtis.
Pagausėjusią šeimą Raudondvario dvare pasveikino Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys. Jis tėvams įteikė kūdikio knygą, kurioje bus galima įamžinti svarbiausias sūnaus gyvenimo akimirkas, taip pat tradicinį kūdikio kraitelį. Šeimai buvo perduota ir Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro dovana – nemokamas vienos valandos plaukimas laivu „Zapyškis“.
„Esame dėkingi, džiaugiamės ir didžiuojamės, kad čia kuriasi jaunos šeimos. Nuoširdžiai linkiu Aidui gražių vaikystės svajonių, sėkmės ieškant savo kelio ir stiprios meilės gimtajam kraštui – Kauno rajonui“, – linkėjo vicemeras L. Dilys.
Naujausi komentarai