Pasidairykite: Kaunas jau pasipuošė moliūgėliais

Jau tapo įprasta artėjant Helovino šventei mieste matyti dekoracijas, kurios turėtų šiek tiek pagąsdinti praeivius. Tiesa, Kauno centre nepamatysite šlykščių demonų, verslai santūriai pasipuošė artėjančiam Šiuprnakčiui, tad jums gali pamojuoti skeletas ar vaiduoklis, kai kur ant lango praropos voriukas, tačiau niekas tokiomis dekoracijomis nesiekia išgąsdinti taip, kad naktimis būtų sunku užmigti.
Kiti miesto restoranai tiesiog išdėliojo žalius bei oranžinius pūpsorius taip pažymėdami rudenį, jo spalvas ir tarsi atidavė duoklę šiųmetiniam derliui. Moliūgėliai įsitaisė vazonuose, prie restoranų durų ar palangių.
Tikrai Kauno centre yra vietų, kur prie oranžinių pūstašonių norisi traukti išmaniuosius telefonus ir pasidaryti rudeniškų nuotraukų, tad kviečiame pasigrožėti ir į namus parsivežti gerų emocijų!
