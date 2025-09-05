Po neįprastos gelbėjimo operacijos – žmonių nerimas: nuolat bėdų turime su jais

Netikėtą vaizdą kelyje pamatė Vilkijos paramedikų brigada – vidury kelio blaškėsi arklys.
„Greitoji ne tik gelbėja žmones, bet ir atlieka saugumo funkciją, bandome užtikrinti eismo saugumą“, – teigė vyras.
Paramedikai Karolis ir Laimonas informavo dispečerį, iškvietė policiją – sugautas arklys kėlė pavojų eismo saugumui.
„Matė, kad gali būti pavojus eismo dalyviams, gyvūnui, brigada priėmė sprendimą pagelbėti ir išspręsti situaciją“, – šnekėjo GMPT Kauno rajono teritorinio skyriaus vadovė Nelita Gudžiūnaitė-Bybartienė.
Iš automobilyje rastų diržų medikai surezgė pavadį, kad arklys nepabėgtų. Jiems padėjo ir netoliese sustojęs telekomunikacijų bendrovės darbuotojas – kartu pavyko nuraminti išsigandusį gyvūną.
„Medikai grįžinėjo į pastotę, buvo laisva, nesusitrukdė laikas, pagalbos nereikėjo tuo metu teikti kažkam“, – kalbėjo N. Gudžiūnaitė-Bybartienė.
Vadovė sako – neįprastų situacijų pasitaiko ir dažniau, svarbiausia, užtikrinti medikų bei aplinkinių saugumą.
„Pareigūnai kartu su greitosios pagalbos darbuotojais jį palydėjo, kol atvyko savininkas pasiimti, lydėjo į saugią vietą, kad netrukdytų kitiems eismo dalyviams“, – nurodė Kelių policijos 1-ojo poskyrio viršininkas Povilas Maila.
Savininkas atgavo arklį, bet kartu gavo baudą nuo 120–230 eurų, ji toli gražu ne pirmoji.
„Žino, kas baustas jau už tokius pažeidimus, susisiekus paaiškėjo, kad to asmens, kur pareigūnai manė, kad jo arklys, jam jį ir pristatė, surašytas protokolas“, – tvirtino P. Maila.
Paaiškėjo, kad medikai kelyje sutiko ne šiaip netyčia nutrūkusį arklį, o jau dešimt metų Vilkijos gyvenvietę terorizuojantį gyvūną, kurio šeimininkai niekaip nesusitvarko, arklių turi ne vieną.
„Nuolat bėdų turime su jais, retas mėnesis, kad nebūtų, kad kažkur palaidi arkliai kažkam kelia grėsmę“, – teigė Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas.
Seniūnas sako, kad nelaimė čia gali įvykti bet kuriuo momentu.
„Jie ir į miestą pasineša palaidi, mieste kiemus išdarko, gyvatvores, gėlynus“, – aiškino Vilkijos apylinkių seniūnas.
Pasak seniūno, apie šiuos arklius žino visos tarnybos, tačiau savininkas tik susimoka baudas ir toliau kartojasi tas pats. Visi griebiasi už galvų, nežinodami, kaip suvaldyti situaciją.
„Jis tų baudų apkrautas pastoviai, jeigu būna rasti nepririšti gyvūnai, gauna baudą, bet tai nepadeda. Mechanizmas neveikia, ar per mažos baudos, ar neužtenka vien baudų, šiuo metu situacija tokia“, – nurodė A. Bačiūnas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Anot policijos, arklių priežiūra – savininko atsakomybė.
„Savininkas privalo užtikrinti, kad laikomi gyvūnai netrukdytų kitiems, pareigūnai ne tik surašo protokolą, bet įpareigoja to nekartoti“, – kalbėjo P. Maila.
Vietiniai pastebi, kad tyčia ar netyčia arkliai Vilkijos apylinkėse dažniausiai pabėgę laksto vakarais.
Naujausi komentarai