 Ringauduose surengtas tradicinis kalėdinis kvadrato turnyras

Ringauduose surengtas tradicinis kalėdinis kvadrato turnyras

2025-12-13 07:30 klaipeda.diena.lt inf.

Gruodžio 9 d. Ringaudų pradinės mokyklos sporto salėje vyko tradicinis, jau 11-asis, Kauno rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokinių, gimusių 2015 m. ir jaunesnių, „Kalėdinis kvadrato turnyras 2025“.

Šauniausi: geriausiai sekėsi Ringaudų pradinės, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklų ir Mastaičių mokyklos-daugiafunkcio centro kvadrato komandoms.
Šauniausi: geriausiai sekėsi Ringaudų pradinės, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklų ir Mastaičių mokyklos-daugiafunkcio centro kvadrato komandoms. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Turnyrą kasmet organizuoja Ringaudų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Sigita Špiliauskienė ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.

Šiemet Ringauduose svečiavosi komandos iš Akademijos mokyklos-darželio „Gilė“, Užliedžių ir Mastaičių mokyklų-daugiafunkcių centrų, Garliavos Adomo Mitkaus, Lapių ir Zapyškio pagrindinių mokyklų bei Neveronių gimnazijos. Kiekviena komanda žaidė iš visos širdies – vaikų entuziazmas, ryžtas ir emocijos skleidė sportinę, šiltą kalėdinę nuotaiką.

Turnyro taurė atiteko šeimininkams – Ringaudų pradinei mokyklai (komandos vadovė S. Špiliauskienė), antrąja vieta džiaugėsi Mastaičių mokyklos-daugiafunkcio centro atstovai (komandos vadovas Edvinas Pėčia), o trečiosios vietos medaliais pasipuošė jaunieji sportininkai iš Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos (komandos vadovė Gintarė Poškevičienė). Visiems turnyro dalyviams įteiktos atminimo dovanos.

Šiame straipsnyje:
Kalėdinis kvadrato turnyras
Ringaudų pradinė mokykla
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų