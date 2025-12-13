Ringauduose surengtas tradicinis kalėdinis kvadrato turnyras

Turnyrą kasmet organizuoja Ringaudų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Sigita Špiliauskienė ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.
Šiemet Ringauduose svečiavosi komandos iš Akademijos mokyklos-darželio „Gilė“, Užliedžių ir Mastaičių mokyklų-daugiafunkcių centrų, Garliavos Adomo Mitkaus, Lapių ir Zapyškio pagrindinių mokyklų bei Neveronių gimnazijos. Kiekviena komanda žaidė iš visos širdies – vaikų entuziazmas, ryžtas ir emocijos skleidė sportinę, šiltą kalėdinę nuotaiką.
Turnyro taurė atiteko šeimininkams – Ringaudų pradinei mokyklai (komandos vadovė S. Špiliauskienė), antrąja vieta džiaugėsi Mastaičių mokyklos-daugiafunkcio centro atstovai (komandos vadovas Edvinas Pėčia), o trečiosios vietos medaliais pasipuošė jaunieji sportininkai iš Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos (komandos vadovė Gintarė Poškevičienė). Visiems turnyro dalyviams įteiktos atminimo dovanos.
