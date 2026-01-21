Henrikas Daktaras: turiu vilties kažkada išeiti į laisvę

„Aš pensininkas ir ligotas, esu nuteistas pačia griežčiausia bausme Lietuvoje. Prieš teismą su viltimi stoju jau šeštą kartą”, – iš ekrano į Kauno apygardos teismo teisėjus trečiadienį kreipėsi 68 metų H. Daktaras. Jis teismo posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu iš Pravieniškių 2-ojo kalėjimo, kur kali nuo 2018 m.
Lietuvoje galioja įstatymo norma, kad iki gyvos galvos nuteisti asmenys, praleidę už grotų ne mažiau kaip 20 metų, turi teisę prašyti nustatyti terminuotą laisvės atėmimą nuo 5 iki 10 metų. Teikimus dėl tokių nuteistųjų bausmės švelninimo kasmet teikia kalėjimai, kuriuose šie nuteistieji atlieka nuosprendžiu paskirtą bausmę. Dėl H. Daktarui terminuotos bausmės į teismą kreipėsi kalėjimo vadovas.
H. Daktaras sakė, kad, priimant sprendimą dėl terminuotos bausmės jam skyrimo visuomenėje gali būti jaučiama įtampa, tačiau jis atkreipia dėmesį, kad teismas sprendžia ne dėl jo lygtinio paleidimo, o dėl terminuotos laisvės atėmimo bausmės nustatymo.
Prieš teismą su viltimi stoju jau šeštą kartą.
„Jeigu teismas patenkintų kalėjimo viršininko teikimą, aš toliau turėsiu atlikti bausmę, tačiau turėsiu vilties išeiti į laisvę”, – sakė H. Daktaras. Klausydamasi jo kalbos, salėje buvusi sutuoktinė Ramutė Daktarienė nuolat šluostėsi ašaras.
H. Daktaras sakė, kad iš viso kalėjimuose jau praleido 37 metus.
„Padariau klaidų, buvau impulsyvus, tačiau dabar esu pasikeitęs, padedu kitiems nuteistiesiems nesilaikyti subkultūros. Mano gyvenimo būdas ir nusikaltimai buvo klaida, dabar bendrauju tik su šeima ir nukentėjusiais. Dar kartą atsiprašau, stokojau nukentėjusiems empatijos, padedant šeimai sumokėjau visą žalą nukentėjusiems – nurideno man akmenį nuo krūtinės“, – sakė jis.
Teismui buvo pateikti Lietuvos antstolių rūmų duomenys, juose rašoma, kad baigtos visos vykdomosios bylos ir tai rodo, kad H. Daktaras atlygino visą nukentėjusiems teismų priteistą žalą. Teismo posėdyje buvo vardijamos sumos, kad keliems nukentėjusiems buvo atlygtina per 40 tūkst. eurų ir daugiau nei 16 tūkst. eurų palūkanų.
„Milžiniški ieškiniai atlyginti, dar mažiau sumažėjo nusikalstamo elgesio rizika. Prašau objektyviai įvertinti duomenis ir progresą, amžių, darbinę veiklą, resocializacijos veiksnius, ieškinių atlyginimą. Ne į vardą, o į pavardę kreipti dėmesį. Prašau paskirti artimą minimaliai arba minimalią terminuotą laisvės atėmimo bausmę“, – sakė H. Daktaro advokatas Marius Zabita.
Tuo metu prokuroras Darius Jakutis nesutinka, kad kalėjimo teikimas dėl H. Daktaro būtų tenkinamas. Prokuroras savo kalboje atkreipė dėmesį, kad nuteistasis neseniai pripažino savo kaltę, jam kilo klausimų dėl nuosprendžio iki gyvos galvos termino atlikimo skaičiavimo.
Trijų teisėjų kolegija savo sprendimą skelbs vasario 18 dieną.
ELTA primena, kad kaunietis H. Daktaras Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 14 d. nuosprendžiu buvo nuteistas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme už organizuotą ginkluotą susivienijimą sunkiems ir labai sunkiems nusikaltimams vykdyti.
Kartu su juo buvo nuteisti dar keliolika organizuoto nusikalstamo susivienijimo dalyvių. Galutinis nuosprendis H. Daktaro byloje buvo paskelbtas 2016 m. balandį, kai Aukščiausiasis Teismas atmetė H. Daktaro kasacinį skundą.
Naujausi komentarai