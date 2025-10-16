 Kaune neblaivus prie vairo sustabdytas kariuomenės instruktorius

2025-10-16 08:41
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Kaune neblaivus prie vairo sustabdytas kariuomenės instruktorius, jam gresia baudžiamoji atsakomybė.

Kaune neblaivus prie vairo sustabdytas kariuomenės instruktorius / Asociatyvi E. Rauluševičiaus nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienio vakarą, apie 20 val., 9-ojo Forto gatvėje buvo sustabdytas nuosavas automobilis „Toyota Avensis“.

Jį neblaivus (2,28 prom.) ne tarnybos metu vairavo Lietuvos kariuomenės vyresnysis instruktorius, gimęs 1985 m.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus.

Tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. Iš tokių vairuotojų teismai konfiskuoja automobilius.

