Merginų nužudymu įtariamas Benas Mikutavičius atvežtas į teismą

Atvežtas įtariamasis į žurnalistų klausimas neatsakinėjo.
Kaip rašė BNS, prokuroras prašo skirti jam griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams.
Įtarimai ikiteisminiame tyrime dėl Kaune įvykdytų dviejų moterų nužudymo 1996 metais gimusiam B. Mikutavičiui pareikšti šeštadienį. Po maždaug parą trukusių paieškų vyras padedant gyventojams penktadienį sulaikytas Kaune.
Anot teisėsaugos, įtariamasis atsakingas už 2003 metais gimusios merginos nužudymą bute V. Krėvės prospekte ir už 2001 metais gimusios merginos nužudymą bute Pramonės prospekte.
Ant abiejų ketvirtadienį rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos.
Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas anksčiau nurodė, kad jaunesnė auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, o vyresnę auką su asmeniu siejo buto nuoma.
