Benas Mikutavičius – teisme: paaiškėjo, kas nuspręsta dėl jo suėmimo

2025-12-07 11:07
Jurgita Šakienė

Teismas tenkino prokurorės prašymą – sekmadienį perpiet paskelbta, kad Benas Mikutavičius suimtas trims mėnesiams.

Ryte įtariamasis dviem žmogžudystėmis buvo atvesdintas į Kauno apylinkės teismą. Į žurnalistų kausimus neatsakinėjo, net nereagavo, bet veido neslėpė. Kol jį filmavo, fotografavo, klausinėjo, visąlaik buvo nudelbęs akis. Ant kaktos buvo matyti nubrozdinimas iš po sulaikymo.

Prokurorė Asta Chramina, prieš posėdį paklausta apie rastus įkalčius, žurnalistams teigė, kad šio ikiteisminio tyrimo duomenys nuolat renkami, tyrimas dinamiškas, kinta. „Įtariamasis savo kaltės neneigia“, – sakė ji.

Teismo posėdis – uždaras, todėl žurnalistai prieš prasidedant posėdžiui turėjo palikti teismo salę.

B. Mikutavičiui pareikšti įtarimai dėl dviejų jaunų merginų nužudymo Kaune.

„Šiuo metu ikiteisminio tyrimo medžiagoje turimi duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad Benas Mikutavičius 2025 m. gruodžio 4 d. duriančiu pjaunančiu įrankiu mirtinai sužalojo 2003 m. gimusią moterį, kuri nuo padarytų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Netrukus tokiais pačiais veiksmais buvo mirtinai sužalota ir 2001 m. gimusi moteris, kuri nuo patirtų sužalojimų taip pat mirė įvykio vietoje“, – nurodė prokuratūra.

B. Mikutavičius, paskelbus jo paiešką, rastas per maždaug parą. Padedant gyventojams sulaikytas Kaune.

Jaunesnė auka – pusseserė, su kuria įtariamasis nuomojosi butą, o į vyresnę savo auką jis kreipėsi dėl buto nuomos.

Rūtenis
Esu įsitikinęs, kad šio maniako elgesys neprabudo užvakar, vakar ar šiandien, o jis jau bujojo, galima sakyti, bent jau 20 metų ir jo aplinka turėjo pastebėti abejingumą šalia esančio gyvybei ar net kažkokius tai sadistiškus atvejus, į ką ta apinka turėjo atitinkamai reaguoti, o ne numoti ranka, apeliuojant, kad tai tik eilinis keistumas ar pan. Dabar, vot štai, žiūrint į to maniako tuščią žvilgsnį, o gal net ir kažkokį vaipymąsi, tai aiškiai matosi, jog turime reikalą su šių laikų skaudžia rykšte- gyvybės nuvertinimu iki nulio, ką rodo dabartiniai filmai, skaitm. kompiuteriniai žaidimai, ir mokyklos nesikišimu į vaikų auklėjimą. Sąrašas nepilnas.
miliciantai
Pasirodo kad sitas Benas Mikutavicius zudikas yra landzberginis idiotas kuris staugia kad bus su hoholais iki galo kol pastips. Kai jau arteja paskutines Ukrainos dienos idiotu psicika neatlaiko - pradejo pjauti zmones. Pradziai pradejo nuo silpniausiu - moteru. O jeigu zmones nebutu sulaike tai DIDELE TIKIMYBE kad butu pjoves desimtimis. Matot kad Lietuvos policija dirba Ukrainai ( tai rodo ukrainos veliavos ant komisariatu) ir tokiu idiotus saugo ir globoja. Butu nepastebeje ir si karta .. Zmones, apsidairykit atydziai aplinkui - gal ir jusu geras kaimynas yra hoholu iki galo zudikas . Burkites nuo tokiu isgamu i SAVIGYNOS liaudies MILICIJOS ( ginkluoti civiliai pilieciai) BURIUS. Netikekit policija su hoholu veliavom - jie MUSU PRIESAi.
Nepadedant
Gyventojams ,buvo sulaikytas, o GYVENTOJAI sulaikė jį!
