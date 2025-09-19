Reklaminio pagalbos linijos veido nužudymas – kietas riešutėlis: suimtas tik vienas įtariamasis

Kaltės nepripažįsta
Sprendimas kreiptis dėl E. Simanavičiaus suėmimo priimtas po ketvirtadienio popietę planuotų E. Simanavičiaus bei kartu su juo trečiadienio vakare nusikaltimo vietoje sulaikyto D. T.-D. apklausų.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, nei per jas, nei penktadienį stojęs nuotoliniu būdu iš Kauno policijos areštinės prieš teismą E. Simanavičius, kurio biografijoje – jau vienuolika teistumų ir kurį gina valstybės paskirtas advokatas, savo kaltės nepripažino.
Nors kartu su juo sulaikytam D. T.-D. taip pat yra pareikštas įtarimas dėl A. Ž. nužudymo, šiam nuspręsta parinkti švelnesnę kardomąją priemonę.
Pirminiais duomenimis, A. Ž. buvo nužudytas kelių valandų laikotarpyje iki pranešimo apie aptiktą jo lavoną. Tačiau šio nusikaltimo priežastis – kol kas neaiški.
Išskirtiniausias paros kriminalas
Kaip jau rašyta, į tėvus įtariamiesiems jo nužudymu tikęs A. Ž. susipažino su šiais ne kartą teistais asmenimis „Caritas“ dienos centre patiriantiems benamystę ir vienišumą „Ateik“.
Vienas gyvenęs A. Ž. užsukdavo ten pabendrauti, o sulaikytieji įtariant jo nužudymu priklausė čia besilankančių teistų bei iš įkalinimo vietos grįžusių asmenų grupei. Nusikaltimas įvykdytas pastarųjų buveinėje – viename Vilijampolės socialiniame būste, kuris, pirminiais duomenimis, buvo paskirtas E. Simanavičiui.
Policijos departamento suvestinės apie išskirtiniausius trečiadienio kriminalus pradedamos nuo pranešimo apie tądien – 22.20 val. Kaune, Torunės gatvės bute, rastą mirusio vyro, gimusio 1950 m., kūną su sužalojimais. Neblaivūs įtariamieji, vienas iš jų – gimęs 1973 m., kuriam nustatytas 1,95 prom. girtumas, kitas – gimęs 1982 m. ir panašaus girtumo – 1,98 prom., uždaryti į areštinę.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, kas pranešė apie šį įvykį Bendrajam pagalbos centrui dar nustatinėjama. Šio vyro tapatybę bus bandoma nustatyti pagal balsą. Įtariama, kad jis – E. Simanavičius.
Radinys pranoko lūkesčius
Telefonu 112 paskambinęs asmuo teigė, kad atsibudęs rado virtuvėje gulintį draugą. Netrukus paaiškėjo, kad jis – negyvas. Nežino nei šio asmens vardo, nei pavardės, nei tikslaus amžiaus. Prieš tai vartojo su juo alkoholį.
Nors skambinusysis, portalo žiniomis, neprisistatė ir bendravo labai grubiai – ne tik keikėsi, bet ir įžeidinėjo, nurodytu adresu buvo pasiųsti policijos pareigūnai. Velionis, apie kurį pranešta, rastas virtuvėje ant grindų ir su smurto žymėmis – dviem durtinėmis žaizdomis krūtinėje. Be to, buvo sužalotas ir jo, gulinčio aukštielninko, delnas – galimai grumtynių metu. Rastas ir peilis, kuriuo galimai buvo padarytas šis nusikaltimas.
Įtariamieji, portalo žiniomis, buvo sulaikyti įvykio vietoje. O nužudytojo tapatybė nustatyta pagal pas jį rastus dokumentus.
Pradėjus ikitesiminį tyrimą, nustatyta, kad nužudytasis buvo įtariamųjų, kurie gyveno minėtame bute kartu, svečias. Ir įtariamieji – gerai žinomi policijos pareigūnams dėl savo teistumų, kurių – ne po vieną. Dominuoja nesunkūs nusikaltimai – vagystės bei viešosios tvarkos pažeidimai.
Tačiau duomenų, kad nužudytasis galėjo būti apvogtas ar apiplėštas, t.y., kad su juo galėjo būti susidorota slepiant kitą nusikaltimą, kol kas nėra.
Išsiskyrė kultūringumu
Kadangi asmuo, turintis tokį patį vardą ir pavardę, kaip nužudytasis, praėjusią liepą reklamavo startuojančią jau minėtą emocinės pagalbos liniją žmonėms nuo 60 metų, portalas kauno.diena.lt susisiekė su „Caritas“ dienos centru.
Pokalbio metu paaiškėjo, kad A. Ž. buvo pasirinktas šio projekto reklaminiu veidu, nes išsiskytė kultūringumu ir buvo gana aktyvus – puikiai žaidė šachmatais, grojo gitara. Pašnekovai teigė, kad jis kelias pastarąsias dienas jų centre Partizanų gatvėje nepasirodė. O sužinoję dėl ko juo domimasi, galimą tragedijos scenarijų buvo linkę dėlioti taip: ne per seniausiai A. Ž., gyvenęs vienas išsinuomotame bute Vaidoto gatvėje, buvo gavęs pensiją ir tai žinodami asmenys, sulaikyti įtariant jo nužudymu, galėjo pasikviesti jį į svečius.
Anot centro darbuotojų, ramaus būdo A. Ž. nebuvo linkęs piktnaudžiauti alkoholiu, ko nepasakysi apie įtariamuosius, kurie taip pat lankydavosi „Caritas“ dienos centre. Tiesa, retokai. Tačiau vienas iš jų – E. Simanavičius spėjo pagarsėti tuo, kad grasino nužudyti centro vadovę – dėl to, kad jam neleista čia girtauti.
Abejonių beveik nėra
Penktadienio ryte dėl A. Ž. likimo susikrimtę „Caritas“ darbuotojai portalui kauno.diena.lt teigė, kad neabejojantys, jog apie žmogžudystę pranešę ir grubiai su pareigūnais bendravo E. Simanavičius, kurį jie apibūdino, kaip įžūlų karštakošį, bendraujantį su visais liepiamąja nuosaka bei kaip klastingą manipuliatorių.
Anot pašnekovų, yra grasinęs jis ir „Caritas“ darbuotojams bei kitiems šių globotiniams ir esą puikiais savo ryšiais su Kauno mafija, dėl ko ne vienas jo prisibijojo.
Dėl nuolatinių konfliktų, ypač pavartojus alkoholio, kuris, kaip įtariama, buvo maišomas su kvaišalais, E. Simanavičius, dėl kažkokios kojos traumos nesiskyręs su ramentu, buvo galiausiai išbrauktas iš „Caritas“ dienos centro sarašų.
Teisėjai Sigitai Kazlauskienei suėmus, kaip prašė prokuroras Darius Jakutis, E. Simanavičių pirminiam leistinam trijų mėnesių terminui, tačiau tik dviem pagrindais – kad jis gali pasislėpti ir trukdyti pradėtam ikiteisminiam tyrimui, jis dar šiandien bus pervežtas iš Kauno policijos areštinės į Kauno kalėjimą.
Naujausi komentarai