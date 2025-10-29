Šiurpi pakaunės mįslė: kas šienauja žmonių gyvybes?

Kaip jau rašyta, apie šį įvykį pranešė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinės apie pirmadienio iškvietimus. Jose teigta, kad 18.35 val. sulaukta pranešimo iš moters, kuriai paskambino mamos, gyvenančios Vilkijoje – Bažnyčios gatvėje, kaimynė, kuri teigė, kad jau kelias dienas nemato jos mamos – įtaria, jog kažkas galėjo nutikti su sveikata. Ugniagesiai gelbėtojai pranešė, kad, policijos nurodymu, pateko į dingusiosios butą pirmajame aukšte pro langą ir, atidarę iš vidaus jo duris, įleido policiją bei greitosios medikus. Pastarieji konstatavo bute rastos moters mirtį. Ir išvežė į gydymo įstaigą kitame kambaryje aptiktą sąmoningą vyrą, kurį ugniagesiai gelbėtojai padėjo nunešti iki greitosios pagalbos automobilio.
Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad kaimynė, po kurios skambučio velionės dukrai, gyvenančiai Vilniuje, buvo sukeltos specialiosios tarnybos, teigė, kad jos įtarimą sukėlė ir jau kelias dienas iš minėto buto sklindantis nemalonus kvapas. Be to, skambučio velionės dukrai diena buvo jau ketvirtoji, kai ji nemato šios kaimynės bei pastaruoju metu pas ją apsistojusio vyro, kuris buvo siurprizas ne tik specialiosiosioms tarnyboms, skubėjusioms į pagalbą tik skambinusiosios telefonu 112 mami, bet ir Vilkijos seniūnijos darbuotojams.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, minėtas už buto šeimininkę aštuoniolika metų vyresnis vyras buvo rastas labai sunkios būklės – nejudantis, sunkiai kvėpuojantis ir neatsakantis į klausimus.
Minėta vyro būklė ir buvo atsakymas, kodėl jis neiškvietė buto šeimininkei pagalbos arba nepranešė apie jos mirtį. Sprendžiant iš velionės palaikų būklės, mirtis šią 52-ejų metų moterį buvo ištikusi jau prieš dieną ar net kelias.
Iš pradžių realiausios buvo dvi versijos dėl to, kas čia galėjo atsitikti, – apsinuodijimas smalkėmis arba alkoholiu, nes pirminės velionės, aptiktos ant grindų, palaikų apžiūros metu jokio galimo smurto žymių nefiksuota. Be to, buto durys buvo užrakintos iš vidaus, dėl ko ir laužtasi į jį pro langą.
Tačiau apžiūrėjus bute esančią krosnį, konstatuota, kad ji šalta. Todėl ir apsistota ties apsinuodijimo alkoholiu versija, kurią linkę įtarti ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės medikai, pas kuriuos atsidūrė bute rastas leisgyvis 70-metis, kurio dėl sunkios būklės iki šiol teisėsaugininkams nepavyko apklausti.
Versiją dėl pavojingo gyvybei apsinuodijimo alkoholiu patvirtina ir šių asmenų gyvenimo būdas bei jų bute, portalo kauno.diena.lt žiniomis, rasta gausybė tuščių butelių. Tačiau, kaip teigiama, nė viename iš jų nerasta jokių likučių, kuriuos būtų galima ištirti, bet visi minėti buteliai – su gamyklinėmis etiketėmis, nors tai ir nereiškia, kad į juos negalėjo būti perpiltas koks nors surogatas.
Jeigu tai galimas apsinuodijimas kažkokiu neaiškiu alkoholio surogatu, panašu į Aleksoto atvejį, 2021-ųjų vasarą pasiglemžusio apie dvi dešimtis gyvybių. Ir tai turėtų paaiškėti netrukus. Tiesa, anot Vilkijos seniūno, tokių bėdų pas juos lig šiol nebuvo.
Kita galima versija – taip tragiškai baigėsi daugiadienis alkoholio vartojimas. Tačiau atsakymų į klausimą, koks alkoholio promilių kiekis aptiktas velionės ir galimo jos sugėrovo, dėl kurio gyvybės dar kovojama, kraujyje, taip pat reikės palaukti.
