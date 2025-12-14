Vilijampolėje atvira liepsna degė butas

„K. Griniaus gatvėje – šviesų festivalis“, – apie 18 val. feisbuko grupėje „Vilijampolė šiandien“ rašė Renatas, pasidalijęs nuotrauka.
Nelaimę mačiusieji teigė, kad butas degė atvira liepsna.
Į įvykio vietą ir ugniagesiai, ir policijos pareigūnai.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budintis specialistas portalui kauno.diena.lt teigė, kad į įvykio vietą vyko trys autocisternos ir keltuvas.
Nukentėjusiųjų ir žuvusiųjų nėra.
Gaisras jau užgesintas.
Apie gaisrą policija informacijos sulaukė 17.50 val. Anot policijos atstovės, degė ketvirtame iš penkių aukštų esantis butas.
Gaisras, galimai, kilo dėl elektros instaliacijos gedimų.
Feisbuko grupės „Vilijampolė šiandien“ vaizdo įrašas.
