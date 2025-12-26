Per Kalėdas Kauno rajone degė pirtis: savininkas – medikų rankose

Pranešimą apie gaisrą Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba gavo gruodžio 25 d. 7.15 val.
Kaip teigta, Kauno rajone, Domeikavos seniūnijos teritorijoje esančiame Domeikavos kaime, Šaltinėlio gatvėje, dega pirtis.
Atvykus ugniagesiams, degė medinis pastatas, kurio stogas dengtas skarda. Užgesinus gaisrą paaiškėjom kad išdegė 30 kvadratinių metrų vidaus medinių stogo ir sienų konstrukcijų. Taip pat aprūko dušo patalpa ir prieangis.
Medikai į gydymo įstaigą išvežė savininką.
Dūmų detektorius nebuvo įrengtas.
