 Per Kalėdas Kauno rajone degė pirtis: savininkas – medikų rankose

Per Kalėdas Kauno rajone degė pirtis: savininkas – medikų rankose

2025-12-26 09:49 klaipeda.diena.lt inf.

Pirmosios Kalėdų dienos rytą Kauno rajone degė pirtis. Savininkas – ligoninėje.

Per Kalėdas Kauno rajone degė pirtis: savininkas – medikų rankose
Per Kalėdas Kauno rajone degė pirtis: savininkas – medikų rankose / Asociatyvi L. Balandžio/BNS nuotr.

Pranešimą apie gaisrą Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba gavo gruodžio 25 d. 7.15 val.

Kaip teigta, Kauno rajone, Domeikavos seniūnijos teritorijoje esančiame Domeikavos kaime, Šaltinėlio gatvėje, dega pirtis.

Atvykus ugniagesiams, degė medinis pastatas, kurio stogas dengtas skarda. Užgesinus gaisrą paaiškėjom kad išdegė 30 kvadratinių metrų vidaus medinių stogo ir sienų konstrukcijų. Taip pat aprūko dušo patalpa ir prieangis. 

Medikai į gydymo įstaigą išvežė savininką.

Dūmų detektorius nebuvo įrengtas.

Šiame straipsnyje:
Kauno rajonas
Domeikava
pirtis
gaisras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų