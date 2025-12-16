Per gaisrą ūkiniame pastate supleškėjo mikroautobusas, baidarės ir kiti daiktai

Atvykus ugniagesiams, medinis ūkinis pastatas degė atvira liepsna, stogas buvo sukritęs.
Sudegė keturiolika viduje laikytų baidarių, mikroautobusas „VW Transporter“, taip pat sodo traktorius–žoliapjovė, įvairūs apyvokos daiktai.
Varėnos rajone, Rudnios kaime, pirmadienio rytą ūkiniame pastate kilo gaisras, kurio metu sudegė keturiolika baidarių, mikroautobusas, kiti daiktai, antradienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
