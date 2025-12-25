 Pakeliui į Klaipėdos centrą užsidegė miesto autobusas

2025-12-25 20:05
Daiva Janauskaitė

Pirmosios šventų Kalėdų dienos vakarą Klaipėdos ugniagesiai skubėjo gesinti užsidegusio miesto autobuso. Keleiviai ir vairuotojas šio įvykio metu nenukentėjo.

Pakeliui į Klaipėdos centrą užsidegė miesto autobusas / Kadras iš feisbuko grupės „Klaipėdos reidai II“ vaizdo įrašo

Apie gaisrą ugniagesiams pranešta 19.45 val. Pasak ugniagesių, gaisras važiuojančiame autobuse pastebėtas Herkaus Manto gatvėje, ties 45 namu. Atrodo, kad degantį šeštojo maršruto autobuso galą pastebėjo pro šalį važiavę policininkai ir autobusą sustabdė.

Keleiviai buvo laiku išlaipinti. Netrukus į įvykio vietą atskubėjo trys ugniagesių automobiliai. Dyzelinio autobuso variklio skyrių jie gesino specialiais ugnies gesinimo švirkštais.

Visa gelbėjimo operacija užtruko apie dešimt minučių.

Labiausiai tikėtina, kad ugnis įsiplieskė dėl elektros instaliacijos gedimo.

Apdegė autobuso galas, nukentėjo galinė salono dalis ir stogas.

Šiame straipsnyje:
miesto autobusas
gaisras
užsidegė autobusas

L
Senienos visada uzsidega
2
0
