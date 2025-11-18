Atgimęs bokštas subūrė klaipėdiečius

Statybų užbaigimo vakaras sulaukė ypač didelio susidomėjimo – į renginį plūdo minios klaipėdiečių, todėl daliai jų dėl vietų stokos teko stebėti šventės tiesioginę transliaciją.
Bokšto viduje vyko specialiai šiai progai parengta programa „Atminties kelionės“.
Ją žiūrovams dovanojo Klaipėdos mišrus choras „Cantare“, vertikaliojo šokio šokėja Inga Briazkalovaitė su mokinėmis ir styginių kvartetas „Acromanija“.
Programos metu pristatyti kūriniai ir judesio performansas buvo skirti bokšto istorijai ir jo atgimimui paminėti.
Renginyje dalyvavęs Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus pažymėjo, kad baigti didžiojo bokšto statybos darbai yra reikšminga piliavietės atkūrimo proceso dalis.
„Miesto širdyje atgimsta istorija – juk šis objektas svarbus ne tik Klaipėdai, bet ir visai Lietuvai ir pasauliui. Atveriame duris ne tik į šį bokštą, bet ir į atmintį, istoriją, ateitį bei dabartį. Kiekvienas pasirašykite savo širdyje, kad tai yra ne tik pilies bokšto atidarymo vakaras, bet pradžia atstatant visą piliavietę“, – šventės metu susirinkusiuosius sveikino A. Vaitkus.
Atkurtas 45,5 metro aukščio bokštas tapo nauju piliavietės akcentu – čia liftu arba laiptais pakilę lankytojai turės galimybę iš viršaus apžvelgti centrinę uostamiesčio dalį.
