Auga ir sergamumas, ir skiepų poreikis

Tėvai delsia skiepyti vaikus
Klaipėdos miesto poliklinikos Profilaktinio darbo koordinatorė ir skiepų kabineto slaugytoja Natalija Jaremčiuk teigė, kad šiuo metu aktyviausiai nuo gripo skiepijasi vyresnio amžiaus pacientai – nuo 65 metų ir vyresni, ypač tie, kurie priklauso rizikos grupėms arba serga lėtinėmis ligomis.
Tačiau, anot jos, tėvai vis dar pasyviai naudojasi galimybe nemokamai paskiepyti savo vaikus.
„Norėtųsi didesnio tėvų sąmoningumo – juk skiepai padeda apsaugoti ne tik vaiką, bet ir visą šeimą“, – pastebėjo specialistė.
Vakcinų gavo vėlai?
Akcentuota ir tai, kad šįmet vakcina nuo gripo buvo gauta vėlai – tik spalio 22-ąją, nors įprastai nuo gripo miestiečiai būdavo pradedami skiepyti rugsėjį.
Tačiau Valstybinės ligonių kasos Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus patarėjos Agnės Grušeckienės teigimu, kasmet sezoninio gripo vakcina Lietuvą pasiekia panašiu metu.
„Dauguma gydymo įstaigų jau gavo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis perkamą ir rizikos grupėms skirtą sezoninio gripo vakciną. Naujausiais duomenimis, iš 543 gydymo įstaigų, kurios užsisakė vakciną, 479 įstaigas ji jau pasiekė. Likusios vakcinos sulauks artimiausiu metu – iki spalio pabaigos. Kiekvienais metais sezoninio gripo vakcina Lietuvą pasiekia panašiu metu – taip buvo ir šiais metais. Vakcinos pristatomos gydymo įstaigoms palaipsniui, o visos jos, kaip ir kasmet, įstaigas turėjo pasiekti iki lapkričio. Taigi vakcinų tiekimo grafikas šiemet nesiskiria nuo ankstesnių metų“, – nurodė A. Grušeckienė.
Anot A. Grušeckienės, Ligonių kasa šiam gripo sezonui yra nupirkusi 223 tūkst. dozių „Vaxigrip“ vakcinos už beveik 770 tūkst. eurų fondo lėšų.
„Norinčiųjų skiepytis netrūksta“
Pasak N. Jeremčiuk, gripo vakcinų veikiausiai pakaks visiems, o jų kiekis užsakomas pagal poreikį. Svarbu esą, kad visi rizikos grupėms priklausantys žmonės pasinaudotų galimybe pasiskiepyti nemokamai.
„Prognozuojama, kad šiemet gripo sezonas prasidės kiek vėliau, tad dabar – pats tinkamiausias metas pasirūpinti savo organizmo apsauga. Atvėsus orams žmonės tradiciškai tampa aktyvesni, tad šie metai nėra išimtis – norinčiųjų skiepytis netrūksta“, – sakė N. Jaremčiuk.
N. Jaremčiuk teigimu, ir koronaviruso vakcinacija tebėra aktuali.
„Pacientai nuo COVID-19 vis dar skiepijasi aktyviai – susidomėjimas šiais skiepais išlieka didelis“, – pažymėjo N. Jaremčiuk.
Pasak specialistės, sergant gripu ar koronavirusu skiepytis negalima, o persirgus skiepytis galima po maždaug pusmečio, geriausia – iki gripo sezono pradžios arba jam ką tik prasidėjus. Imunitetas susiformuoja per 2–4 savaites.
Daugėja COVID-19 atvejų
Pasak Klaipėdos miesto poliklinikos Šeimos medicinos skyriaus vedėjos gydytojos Vilijos Ežerskytės, šiuo metu sergamumas yra stabilus.
„Gripo atvejų dar nėra daug, tačiau daugėja COVID-19 ir kitų virusinių infekcijų. Šiltuoju metų laiku žmonės neretai koronaviruso simptomus painiojo su paprastu peršalimu, todėl atvejų galėjo būti daugiau, nei manyta. Skirtingai nei gripas, COVID-19 neturi sezoniškumo“, – pastebėjo V. Ežerskytė.
Skirtingai nei gripas, COVID-19 neturi sezoniškumo
Pasak V. Ežerskytės, šiemet žmonės skiepijasi gerokai aktyviau. Pagal statistiką, daugiausia gripu šiuo metu serga vaikai iki 6 metų ir jauni suaugusieji nuo 18 iki 25 metų.
„Nepalikite sprendimo paskutinei minutei – pasirūpinkite savo sveikata jau dabar. Skiepai – patikimiausias būdas apsisaugoti nuo gripo ir jo komplikacijų“, – patarė gydytoja V. Ežerskytė.
