Gamtosaugininkai pašiurpę: draustinyje – savadarbė trasa

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Pajūrio regioninio parko grupės specialistai Olando Kepurės kraštovaizdžio draustinyje šiemet aptiko net 15 dviračių sporto entuziastų nelegaliai įrengtų medinių rampų.
Su pilietiškų savanorių pagalba rampos buvo išardytos šių metų pavasarį vykusios talkos metu. Tačiau rugsėjo pabaigoje draustinyje, netoli „Litorinos“ tako esančio šlaito, vėl buvo aptiktos rampos, tik šį kartą jos buvo sukastos sudarkant draustinio miško paklotę.
Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija priminė, kad tokia veikla yra nelegali ir už jos vykdymą gresia administracinė teisinė atsakomybė.
Pažeidėjams ne tik skiriama administracinė bauda, jie taip pat privalo atlyginti ir gamtai padarytą žalą.
Pagal įstatymus valstybiniai miškai priklauso valstybei ir juos administruoja Valstybinė miškų urėdija, todėl visi laikini ar nuolatiniai statiniai miške privalo būti suderinti su atsakingomis institucijomis.
Draustiniuose galioja dar griežtesni teisinės apsaugos reikalavimai, nes bet koks statinys, dirvožemio kasimas ar kita savavališka žmogaus veikla gali pakenkti ne tik draustinio kraštovaizdžiui, bet ir padaryti didelę žalą vietovės biologinei įvairovei.
