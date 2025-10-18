Klaipėda – ispaniškų ritmų sūkuryje

„Veiklų bus įvairių“
Festivalis prasidės šiandien ir vyks iki lapkričio 16-osios. Visi renginiai, išskyrus paskutinį – festivalio uždarymo koncertą-spektaklį „Origen“ – nemokami.
Šio festivalio sumanytojai – uostamiesčio Tautinių kultūrų centras. Anot šio centro vadovės Jelenos Butkevičienės, idėją šiam festivaliui įkvėpė šįmet pavasarį vykęs kitas festivalis – „Italų dienos Klaipėdoje“.
Idėją rengti festivalį „Hola Klaipėda!“ palaikė miesto savivaldybė ir Ispanijos karalystės garbės konsulas Klaipėdoje Vytautas Lygnugaris.
Iš pradžių svarstyta festivalį rengti vieną dieną – lapkričio 16-ąją, kai minima Tarptautinė flamenko diena.
Tačiau idėjoms augant, išaugo ir festivalio dienų skaičius.
„Veiklų bus įvairių: ispanų kalbos pamokėlės, filmų peržiūros, flamenko šokio pradžiamokslis. Be to, mūsų ugdymo įstaigos, kurios dirba su vaikučiais, jau dabar Ispanijos tematika kuria įvairius piešinius, kurie bus demonstruojami „Akropolyje“, – sakė J. Butkevičienė.
Klaipėdiečiai išvys ir Ispanijoje gyvenančios lietuvės dizainerės Rimos Pocevičienės flamenko kostiumų ir aksesuarų parodą, turės progą uostamiesčio kavinėse paskanauti ispaniškų patiekalų, išvysti poezijos, kvapų ir flamenko šokio spektaklį.
Vyksta kalbų mainai
Tikimasi, kad šis festivalis ne tik paliks puikių įspūdžių, praturtins klaipėdiečių akiratį, bet ir taps nauja uostamiesčio tradicija.
Klaipėdos savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo departamento direktorius Ričardas Zulcas pasidžiaugė ne tik festivalio idėja, bet ir tuo, kad daugiau žmonių Lietuvoje mokosi ispanų kalbos, o ispanakalbiai atvyksta pas mus mokytis lietuvių kalbos.
„Džiugu, kad šiose Ispanijos kultūros dienose bus pristatytas Andalūzijos regionas. Jis įdomus tuo, kad yra multikultūrinis. Fenomenas – flamenko šokis – arabų, romų ir ispanų kultūrinis palikimas“, – akcentavo R. Zulcas.
Pasisveikino ispaniškai
Klaipėdos vicemeras Giedrius Didjurgis spaudos konferencijos metu prakalbo ispaniškai.
„Hola, sinores, sinoritas, como estan? (liet. „Sveiki, ponai, panelės! Kaip laikotės?“)“, – sakė G. Didjurgis ir pridūrė, kad šio festivalio idėja – puiki, bei palinkėjo, kad šventė praeitų prasmingai.
V. Lygnugaris perdavė žinią iš Ispanijos Karalystės ambasadoriaus Lietuvoje José Fernando Fernandez-Aguayo Munoz.
Pasak V. Lygnugario, idėjos organizuoti šią šventę buvo neįmanoma nepalaikyti. Tikimasi, kad tai taps puikia proga klaipėdiečiams pasinerti į Ispanijos kultūros gelmes, pajausti šios šalies spalvas, skonius ir ritmą.
Pirmasis renginys šiandien vyks „Akropolyje“ prie knygyno „Pegasas“. Čia susirinkusiems flamenko šoks Klaipėdoje esančios flamenko šokio mokyklos „Rosalinda“ nariai, taip pat svečiai iš Vilniaus.
