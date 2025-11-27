Klaipėda traukiasi iš asociacijos „Klaipėdos regionas“

Pasak Klaipėdos mero Arvydo Vaitkaus, Klaipėdos regiono plėtros tarybos bei asociacijos „Klaipėdos regionas“ veikla iš dalies dubliavosi, todėl ir buvo priimtas sprendimas atsisakyti narystės pastarojoje.
„Dalyvauti dviejų organizacijų veikloje, kai jos siekia panašių tikslų, nėra tikslinga – reikia daugiau laiko bei finansinių resursų, o didesnio efektyvumo nėra. Tikiu, kad pokyčiai padės geriau koordinuoti visam regionui aktualias iniciatyvas, užtikrins paprastesnį ir sklandesnį bendradarbiavimą tarp savivaldybių. Juolab, kad narystė asociacijoje Klaipėdos miestui per metus kainuodavo 50–60 tūkstančių eurų“, – pranešime teigė A. Vaitkus.
Nepaisant išstojimo iš asociacijos, savivaldybė teigia ir toliau tęsianti bendradarbiavimą su regiono savivaldybėmis bei prisidėsianti prie svarbių asociacijos projektų.
Miestas asociacijos „Klaipėdos regionas“ veikloje dalyvavo nuo 2011 m., kai septynios regiono savivaldybės apsisprendė ją įsteigti.
Asociacijos tikslas buvo vienyti Klaipėdos regiono savivaldybes, norint atstovauti pajūrio kraštui ir kalbėti su valstybės institucijomis vieningai, visų savivaldybių vardu.
Tačiau situacija iš esmės pasikeitė 2021 m., kai, vadovaujantis Regioninės plėtros ir vietos savivaldos įstatymais, pajūrio regiono savivaldybės įsteigė naują juridinį asmenį – Klaipėdos regiono plėtros tarybą.
Klaipėdos savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Andrius Kačalinas aiškino, kad asociacijos veikla buvo labai ribota.
„Jei tuo metu būtų egzistavusi Klaipėdos regiono plėtros taryba, nebūtų įsteigta veiklą dubliuojanti struktūra. Nėra poreikio dalyvauti šios asociacijos veikloje. Todėl būtų sutaupyta apie 50–60 tūkst. eurų kasmet“, – aiškino savivaldybės juristas.
Pagrindinės regiono plėtros tarybos funkcijos yra rengti, tvirtinti regiono plėtros planą, jo pakeitimus, koordinuoti ir kontroliuoti šio dokumento įgyvendinimą, teikti ministerijoms pasiūlymus dėl spręstinų regioninės plėtros problemų.
Taip pat taryba gali teikti pasiūlymus dėl teisės aktų, kurių įgyvendinimas gali turėti poveikį regiono plėtrai. Plėtros taryba atstovauja regionui tarptautinėse regionų bendradarbiavimo organizacijose, bendradarbiauja su kitų valstybių regionais.
Asociacijos „Klaipėdos regionas“ įstatuose numatytos labai panašios, tik siauresnio pobūdžio funkcijos.
„Asociacija „Klaipėdos regionas“ yra praradusi aktualumą ir tą patį, o gal net ir geresnį rezultatą būtų galima pasiekti priskyrus naujų atsakomybių Klaipėdos regiono plėtros tarybai, kuri atlieka daug reikšmingesnę misiją – rengia Klaipėdos regiono plėtros planą ir koordinuoja jo įgyvendinimą“, – rašoma sprendimo projekte, dėl kurio balsuos taryba.
Klaipėdos savivaldybės Strateginio planavimo skyriaus vedėja Indrė Butenienė akcentavo, kad uostamiesčio savivaldybei yra paskaičiuotas didžiausias nario mokestis iš visų asociacijoje esančių narių.
„Mes nedalyvaujame kaimyninių savivaldybių projektuose, bet kitos savivaldybės dalyvauja“, – pastebėjo I. Butenienė.
Uostamiestis dalyvauja tik skrydžių pritraukimo iniciatyvoje, kuria užsiima asociacija. Tačiau tokiose iniciatyvose galima dalyvauti ir nesant asociacijos nare.
Naujausi komentarai