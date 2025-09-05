Klaipėdiečiai kenčia dėl triukšmo iš uosto: skundų sulaukia ir policija

Skundžiasi poilsio stoka
Klaipėdiečiai labiausiai piktinasi girdėdami monotonišką ir garsų kalimą po 22 valandos ir anksti ryte.
Vos tik prasidėjo darbai uoste, apie tai pradėjo ūžti ir socialiniai tinklai.
Aptarinėdami aktualią temą žmonės teigė, kad uostininkai turi paisyti miesto žmonių interesų ir leisti pailsėti. Kai kurie klaipėdiečiai tikino, kad triukšmas iš uosto sklido ir gerokai po 22 val, o ryte prasidėjo po 6 val.
Dėl to ne kartą skambinta ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams. Per porą pastarųjų savaičių policijai klaipėdiečiai aštuonis kartus skundėsi dėl nuo uosto sklindančio triukšmo.
Kiti aiškino, kad uostas yra miesto ir šalies maitintojas, o polius įkalti tyliai neįmanoma.
Dokumentuose – ribojimai
Visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento direktorius Raimundas Grigaliūnas tikino, kad apie trikdantį klaipėdiečius triukšmą oficialių skundų nesulaukė, bet patys šios įstaigos darbuotojai jį girdėjo.
„Dieną jie gali dirbti. Poveikio aplinkai atrankos dokumentuose, susijusiuose su uostu, kai numatomi darbai poliakalėmis ar kitomis triukšmingomis priemonėmis, reikalaujame įrašyti šių priemonių darbo laiką. Kelerius pastaruosius metus įrašomas ir punktas, kad švenčių dienomis, savaitgaliais ir naktimis triukšmingi darbai, ir ypač poliakalės, nebus naudojamos. Uostininkai apie tokius reikalavimus žino, kalbėjome su Uosto direkcijos atsakingais darbuotojais, kad žmonės nepatenkinti. Gavome pažadą šia situacija pasidomėti“, – paaiškino R. Grigaliūnas.
Pats savo namuose girdintis monotonišką kalimą įstaigos vadovas patikino, kad uždarius langus, garso nebegirdi.
Įspėjo rangovus
Uosto direkcijos vadovas A. Latakas paaiškino, kad Lietuvai rengiantis Baltijos jūroje statyti pirmąjį vėjo jėgainių parką, Klaipėdos jūrų uoste tam ruošiama būtinoji infrastruktūra.
Šiuo metu Klaipėdos uosto pietinėje dalyje, buvusioje Tarptautinėje jūrų perkėloje, rangovas bendrovė „Tilsta“ atlieka pirmuosius infrastruktūros įrengimo darbus.
Pasak A. Latako, prieš pradedant vystyti projektą, buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas, kurio išvadose numatyta darbų trukmė – nuo 7 val. iki 22 val.
Rangovas perspėtas ir įpareigotas darbus vykdyti tik leidžiamu laiku, o triukšmas negali viršyti nustatytų leistinų normų.
„Rangovas perspėtas ir įpareigotas darbus vykdyti tik leidžiamu laiku, o triukšmas negali viršyti nustatytų leistinų normų. Kiekvieno gyventojo kreipimąsi vertiname atsakingai, atliekami darbų metu skleidžiamo garso tyrimai. Taip pat kreiptasi į rangovą dėl fiksuotų darbo grafiko pažeidimų, kurių netoleruosime. Jei situacija kartosis, imsimės papildomų priemonių. Atsiprašome gyventojų už sukeltus nepatogumus. Sieksime, kad ateityje panašios situacijos nepasikartotų“, – tikino A. Latakas.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „KLASCO“ dar 2022 metų gegužę pasirašė investicinę sutartį, pagal kurią jau vystoma uosto infrastruktūra, reikalinga planuojamai šalies jūrinių vėjo elektrinių plėtrai.
Klaipėdos uoste projektą ketinama baigti iki 2026 m. pabaigos.
